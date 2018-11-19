İzmir'in Tire ilçesinde, içinde kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu, yanmaya başlayan otomobil bir kişinin ölümüne neden oldu.

İzmir'in Tire ilçesinde, yoldan çıkarak yanan otomobil bir kişiye mezar oldu. Sabaha karşı meydana gelen feci kazada, şarampole yuvarlanarak yanmaya başlayan otomobil ancak öğlen saatlerinde fark edildi. Otomobilin içinde evli ve iki çocuk babası çiftçi Ahmet Çakmak'a (52) ait olduğu öne sürülen tamamen yanmış bir ceset bulundu.

OTLARIN ARASINDA YANDI KİMSE GÖRMEDİ

İddiaya göre feci kaza şöyle meydana geldi. Çakmak, beraber olduğu arkadaşı F.P ile birlikte gece boyunca Yeniçiftlik mahallesi yakınlarında bir eğlence mekanında vakit geçirdi. Sabaha karşı eğlence mekanından çıkan ikili, Tire'ye dönerken, henüz kimin kullandığı belirlenemeyen otomobil Mahmutlar mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Yol seviyesinin yaklaşık 1 metre altında otların arasında yanmaya başlayan otomobili öğle saatlerine kadar kimse fark etmedi. Alevlerin de etkisiyle tanınmayacak hale gelen cesedin ise Cumartesi gecesinden buyana haber alınamayan Ahmet Çakmak olduğu öne sürüldü. Yakınları, Çakmak'ın cep telefonunun cevap vermediğini ifade etti. Tire jandarması kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin kimliği DNA testinden sonra belli olacak.