Yangın yerleşim yerlerini tehdit etti, dumanlar her yerden görüldü

İzmir'in Dikili ilçesinde, yerleşim yerleri yakınlarındaki otluk alanda çıkan ve zaman zaman evlere sıçrama ihtimali bulunan yangın, ev sahiplerini korkuttu. Çok sayıda ekip yangına müdahale etmeye başlarken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesindeki köymevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre otluk alanda çıkan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale etti. Bölgedeki fırtına nedeniyle yangın büyüdü ve dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görüldü.

Göz gözü görmedi, dumanlar her yeri kapladı

Dumanlar nedeniyle bölgede oturan vatandaşlar paniğe kapılırken, alevler zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı vatandaşlar tedbir alarak dışarıya çıktı. Yangına 8 arazözle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde Çandarlı'nın Eyko Sitesi bölgesinde bir yangın daha çıktı. Yangına uçak ve helikopterlerin dışında karadan da ekipler müdahale etti. Rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını güçlükle kontrol altına aldığı belirtildi.