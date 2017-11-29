Yangında ölen çocukların anne ve babasının beraat kararları bozuldu

Dava yeniden görülmeye başlanacak.

Olay, Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 203/1 Sokak numara 5’te 7 Aralık 2015 günü meydana gelmişti. Olayda, Çelen ailesinin kaldığı tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın evi tamamen sararken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yangına müdahale ederken, evde bulunan 5 yaşındaki Ata Çelen, 7 yaşındaki Baran Çelen ve 8 yaşındaki Arda Çelen itfaiye ekipleri tarafından yangından kurtarıldı. Yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Aralarında sorun bulunduğu belirtilen anne Arife Çelen ve baba Ferhat Çelen’in evde olmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen evde itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, 8 yaşındaki Helin Çelen ile küçük kardeşi 1 yaşındaki Emir Çelen’in cansız bedenlerini yan yana bulundu. Helin Çelen’in yangının çıkmasının ardından kardeşlerini kurtardığı son olarak küçük kardeşi Emir’i kurtarmak için eve girdiğinde çatının çökmesi sonucu kardeşi ile birlikte öldüğü anlaşıldı. Kurtulan üç kardeşin "Evimizi sakallı biri yaktı" demesi üzerine ’Sakallı deli Kadir’ diye bilinen Kaan Kadir Kirik polis tarafından gözaltına alındı. Kirik ve olay sırasında kocası Ferhat Çelen ile Menderes’te bulunan Arife Çelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çelen çifti tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Kadir K. tutuklandı. 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Yangında 8 yaşındaki Helin Çelen’nin kurtardığı dumandan etkilenen Ata, Baran ve Arda Çelen’in evlerinin hemen yanı başlarındaki hastaneye ayaklarında ayakkabı olmadan giderken görüntüleri güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Beraat kararı bozuldu

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, geçtiğimiz 31 Mart günü yapılan son duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Kaan Kadir Kirik, tutuksuz sanıklar Arife Çelen, Ferhat Çelen, sanıkların avukatı, aile ve müşteki olarak Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilen Özen katıldı. Mahkeme heyeti, annesi, babası ve Kaan Kadir Kirik’in delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilen Özen, kararı temyiz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, suç ve hüküm tarihlerinde 15 yaşından küçük olan mağdurlar Baran, Arda ve Ata Çelen’in anne ve babasının sanık olması nedeniyle mağdurları temsilde menfaat çatışması bulunduğunu ve ilgili kanununa göre mağdurlara bu davaya ilişkin olarak temsil kayyımı tayin ettirilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, kayyımın şikayet ve katılma konusundaki beyanının alınmasının ardından hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu, mağdur Arda Çelen ile tanıklar Ayhan Çamurlu ile Adem Çakır’ın soruşturma ifadelerine itibar edilmediği, karar gerekçesinde tartışılmadığı ve eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından dava önümüzdeki ay yeniden görülmeye başlanacak.