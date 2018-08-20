Yanlış kurban kesimi sağlığı da bozabilir

Kurban Bayramı’nı sağlıkla geçirmenin yolu sağlıklı beslenmekten geçerken, uzmanlar özelikle kalp ve mide hastaları ile yaşlılar için büyük tehlike oluşturan yanlış beslenme konusunda vatandaşları uyararak, aşırı miktarda et ve hamurlu tatlı tüketimi, kandaki yağ ve kolesterol düzeyini yükseltebileceğini söyledi.

Kurbanlık kesimlerinin uygun şartlarda ve veteriner kontrolünde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, kurban kesiminin ilk aşamasında dikkatten kaçan her unsurun insan sağlığını bozan mikroorganizmalar ile karşı karşıya kalınmasına neden olacağını belirtti.

"Etleri 24 saat bekletin"

Uygun koşullarda gerçekleştirilmeyen kesim, bekleme ve pişirmede uygulanan yanlış yöntemler neticesinde hayvanlardan insanlara tenya, şarbon, tüberküloz, salmonella gibi hastalıkların bulaşabileceğini kaydeden Uzel, "Öte yandan hayvanlardaki mikroorganizmalar kesim yapıldıktan sonra 24 saat içinde ölür ve et, kesimin ardından ölüm sertliği adı verilen sertliği hemen kaybetmez. Etler, kesimden sonra mümkün olduğunca 24 saat buzdolabında bekletilirse daha lezzetli ve yumuşak olur, kolay pişer ve daha kolay sindirilir. Beslenme aralıkları uzun tutulmamalı, sık aralıklarla az miktarda besinler tüketilmeli, bol bol su içilmeli. Etlerin doymuş yağ ve kolesterol oranları yüksektir. Etin üzerinden görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin yağ içerdiği unutulmamalı. Sadece et tüketilmemeli, öğün sebze, ekmek ve baklagillerle desteklenmeli. Etin içindeki demirin emiliminin artırılması için özellikle C ve E vitaminleri yönünden zengin olan sebze ve meyvelerin etle birlikte tüketilmesi gerekir. Et içeriğinde az bulunan doğal lifler, B1 gibi önemli vitamin ve besin öğelerini beslenme listesinden eksik etmemek için bu minerallerin bulunduğu ekmek, pilav, börek, çorba ve benzeri besinleri etle birlikte uygun miktarda almak gerekir. Yemek pişirme yöntemi olarak kızartmalar yerine, ızgara veya haşlama tercih edilmeli. Öğün aralarında bol miktarda su içilmeli. Fiziksel aktivitelerde bulunulmalı. Özellikle de diyabetliler, kalp hastaları, yüksek tansiyonu olanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar bu tedavilerini bozmamalılar" dedi.