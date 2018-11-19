"Yanlış yıkama ve fırçalamadan saçlar zarar görebiliyor"

Gülgör, "Saçlarınızı yıkarken nazik davranın, tahta fırça kullanın; uyurken bile saçlar kırıldığı için yatmadan önce saçları yukarı doğru toplayın" dedi.

Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, saçın sağlığında doğru yıkama ve fırçalamanın büyük etkisi olduğunu söyledi. Gülgör, saçların doğru bakım uygulanarak daha sağlıklı bir görünüme ulaşması için bazı ipuçları verdi. Gülgör, "Yanlış fırçalama, yıkama, düzensiz saç kesimi gibi nedenlerden dolayı saç zarar görür. Saçlarınızın zarar görmesini istemiyorsanız; saçlarınızı yıkarken nazik davranın, tahta fırça kullanın hatta uyurken bile saçlar kırıldığı için yatmadan önce saçları yukarı doğru toplayın. Saçınıza doğru bakım uygulayarak ve bu küçük ipuçlarıyla saçlarınızın sürekli kırılmasından kurtulacaksınız " şeklinde konuştu.

Saçların yıkama ve fırçalama tekniklerinin değiştirilmesiyle saçlara doğru bakım uygulanacağını anlatan Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, uzun, ışıtıltılı ve sağlıklı saçlara sahip olmanın ipuçlarını verdi. Gülgör, sözlerine şöyle devam etti:

"Tahta fırça yardımıyla saçı önce üstten, kökten uca doğru tarayarak saçınızı havalandırın daha sonra iç taraftan fırçalamaya devam edin. Saçınızı fazla fırçalamak yağlanmaya sebep olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, saçlarınızın tarama sıklığınızı azaltın. Saçların yıkanması sırasında dikkatli olunması gerekiyor. Saçlarınıza zarar vermeden nazik bir şekilde bol suyla yıkayın. Saçı ıslatıp şampuan sürmeden önce çok az krem sürmek saçların yıpranmasını önleyebilir. Buradaki önemli bir detay, saç kremi kullanırken kıstasınız hep kulak hizasının altı olsun, asla saç diplerine krem sürmeyin."