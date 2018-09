Yaralı tilki için sosyal medyadan canlı yayınla seferber oldu

İzmir'de çukura düşmüş yaralı bir tilki gören vatandaş, ona yardımcı olabilmek için sosyal medyadan canlı yayın yaparak seferber oldu.

Tire ilçesinin Çatal mevkisinde yaralı halde çukura düşen bir tilkiyi gören Tacettin Uçkun adlı vatandaş, kendi imkanları ile yaralı tilkiyi kurtarmak istedi.Tek başına elinden bir şey gelmeyen vatandaş, sosyal medyayı kullanarak kendi hesabından canlı yayın başlattı ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Hemen harekete geçen Tire Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri tilkinin tedavisini yaparak doğal yaşama yeniden bıraktı.

"Yabani olabilir ama o da bizim gibi can taşıyor"

Tehlikeli de olsa tilkiye yardım edebilmek için seferber olduğunu anlatan Tacettin Uçkun “Sabah işten çıkıp eve doğru giderken çukurun içinde yaralı bir tilki gördüm. Her ne kadar yabani bir hayvan olsa da sonuçta oda bizim gibi bir can taşıyor. Ben onu orada o şekilde bırakamazdım. Sosyal medya ve her türlü imkanı kullanıp tilki için seferber oldum. Sağ olsun Tire itfaiye ekibi ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağı veterinerleri gelerek yaralı tilkiyle ilgilendi. Zararlı bir hayvan olabilir ama Allah yarattığına göre o bir canlı ve mutlaka ekolojik dengede bir yeri vardır diye düşünüyorum. Yardımcı olan yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.