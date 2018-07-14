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14 Temmuz 2018 11:21

Yaramaz lemurlar doğal besleniyor

Sevimli oldukları kadar yaramazlıklarıyla da tanınan lemurlar, tüm enerjilerini İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yetişen organik meyvelerden alıyor.

Yaramaz lemurlar doğal besleniyor

14 Temmuz 2018 11:21

Yaşam alanının hemen yanında oluşturulan bahçede bakıcıların büyük bir titizlikle dalından kopardığı meyveler, lemurların en sevdiği yiyeceklerin başında geliyor.


İri, parlak gözleri, tuhaf çığlıkları ve sempatik tavırlarıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinden büyük ilgi gören lemurlar, artık kendi yaşam alanlarının yanındaki bahçede yetişen meyvelerle organik besleniyor. Dünyada nesli tükenen hayvanlar listesinde yer almasına rağmen İzmir’deki aileleri istikrarlı bir şekilde büyüyen lemurların beslemesinin karşılandığı bahçede, onların en sevdikleri meyvelerden incir, elma, armut, kayısı, şeftali ve mandalina yetiştiriliyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki bakıcılar, lemurların en sevdiği yiyeceklerin başında gelen organik meyveleri dalından elleriyle koparıp yine elleriyle besliyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özel olarak hazırlanan serinletilmiş meyve ve sebzelerle daha da zenginleşiyor.




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