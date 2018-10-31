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Yardımsever modacı

İzmirli modacı Pınar Bent, kimsesiz çocuklar yararına bir defile düzenlerken, ünlü mankenlerin katılacağı defilenin geliri kimsesiz çocuklara bağışlanacak.


Moda dünyasının yakından tanığını isim olan Pınar Bent, yeni koleksiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. 2019 yazına damga vurması beklenen yeni tasarımları sergileyecek olan Pınar Bent'in defilesine başta; Gizem Özdilli, Şenay Akay gibi isimlerin yer alacağı toplamda 14 tanınmış manken katılacak. 11 Kasım'da Kalamış Wyndam Otel'de gerçekleşecek olan defilenin gelirinin tamamı ise kimsesiz çocuklar yararına harcanacak.


Amaçlarının kimsesiz çocukların birtakım eksiklerini gidermek olduğunu belirten modacı Pınar Bent, "Türkiye'de binlerce kimsesiz çocuk yaşıyor. Bizim gibi insanlarında bu tarz sorunları görmemezlikten gelmesi lazım. Biz yapacağımız bu organizasyon ile o çocuklarımızın bir takım eksikliklerini gidereceğiz. Ne kadar çok sipariş alırsak yada satışı yaparsak onlar için o kadar iyi olacak" dedi.

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