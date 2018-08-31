Yaren gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabahın erken saatlerinde çevreyolunda bulunan araçlarına arkadan tır çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yaren Uzuntepe, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kandere Yunus Emre Camii’nde kılınan cenaze namazına genç kızın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninin ardından Uzuntepe’nin cenazesi Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Gaziemir istikametine seyir halinde olan İsmail Madenci yönetimindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, iddiaya göre Kaynaklar çıkışında yolun sağ şeridinde durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen ve Madenci’nin arkasında seyir halinde olan H.Y. yönetimdeki M OM 833 yabancı plakalı tır, Madenci’nin otomobiline arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Gülbeyaz Madenci ve Yaren Uzuntepe (20) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek sıkışan yolcuları kurtardı. Daha sonra yaralanan yolcular ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Yaren Uzuntepe, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, gözaltına alınan tır sürücüsü H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.