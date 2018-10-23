Yarım asırlık KÖY-KOOP, Antalya YÖREX Fuarı'nda ürünleriyle boy gösterecek

Üreticinin yarım asırlık temsilcisi KÖY-KOOP, Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek ortaklarının ürettiği ürün zenginliğiyle bu sene Antalya'da 9.'su düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)'nda boy gösterecek. Malatya'nın kayısısı, Bursa'nın siyah inciri, Isparta'nın elması, İzmir Seferihisar'ın mandalina lokumu, Muğla'nın çam balı, Kastamonu'nun siyez bulguru gibi ürünler, 9. YÖREX Fuarında KÖY-KOOP standında tüketicilerle buluşacak.

Antalya'da bu yıl 9.'su düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Fuarı, 24-28 Ekim tarihlerinde Antalya Expo Center'da kapılarını açacak. Yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen fuar, binlerce tüketici ve üreticiyi buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünler, açılan stantlarda tüketicilerin beğenisine sunulacak. Üreticinin yarım asırlık temsilcisi KÖY-KOOP da fuarda yerini alacak.

Neptün Soyer: "Üreticilerimizin alın teri dökerek ürettiği ürünlerle katılacağız"

Malatya'nın kayısısı, Bursa'nın siyah inciri, Isparta'nın elması, İzmir Seferihisar'ın mandalina lokumu, Muğla'nın çam balı, Kastamonu'nun siyez bulguru ve Taşköprü sarımsağı ve Manisa'nın Sultaniye çekirdeksiz kuru Üzümü, 9. YÖREX Fuarı'nda KÖY-KOOP standında ziyaretçiler tarafından tadılacak.

YÖREX'in bir fuardan çok daha fazlası olduğunu söyleyen KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, "Ülkemiz 7 bölgesinde yer alan 81 iliyle adeta bir gastronomi cennetidir. YÖREX; ülkemize özgü yüzlerce peynirin, birçok farklı zeytin ve zeytinyağı çeşidinin, reçelin, pestilin, kayısının, incirin, birbirinden farklı yörelere ait tarhanaların, yani üreticinin el emeği, göz nurunun, tüketiciyle buluşma noktasıdır. Biz de bu lezzet şölenine, üreticilerimizin alın teri dökerek ürettiği ürünlerle katılacağız" dedi.

İzmir'den farklı bir lezzet: Mandalina Lokumu

Öte yandan İzmir, Türkiye gastronomi zenginliğine kazandırdığı farklı bir lezzet olan mandalina lokumuyla fuara katılacak. Neptün Soyer, "Seferihisar'daki kooperatiflerimizin emekleriyle üretilen, ülkemizde ilk defa özellikle pazara sunulmayan ve ıskarta olarak görülen mandalinaların değerlendirilmesini sağlayan, geleneksel yöntemlerle elde edilen mandalina lokumu tüketicilerle buluşacak. Ayrıca kuzeyinden güneyine farklı aromalara sahip İzmir zeytin ve zeytinyağlarını misafirlerimize tattıracağız. Dünya üretiminde lider olduğumuz, en önemli ihracat ürünlerimiz arasında yer alan meşhur Malatya kayısısı, Malatya bölge kooperatifimiz katkılarıyla standımızda yerini alacak. Bursalı ortaklarımızın ürettiği, geçtiğimiz haftalarda ülkemizi ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Kooperatifler Birliği heyetine de tanıttığımız Bursa siyah incirini ziyaretçiler standımızda bulabilecekler. Isparta, elmanın üretim merkezi. Bölgede farklı elma çeşitlerinin üretimi her geçen gün artıyor. Dünya üretiminde ilk 3'te yer aldığımız, ülkemiz elma üretiminde en önemli paya sahip Isparta'nın lezzetli elmaları, Orta Doğu'dan sonra dünyada yeni pazarlara açılmak için ve ülke içerisindeki elma tüketimini artırmaya yönelik çalışmalar ile YÖREX Fuarı'nda yerini alacak" şeklinde konuştu.