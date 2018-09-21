Yarım çekilen el freni sebebiyle faciadan dönüldü

İzmir'in Buca ilçesinde el freni yarım çekilen bir ticari taksi bir anda yokuş aşağı gitmeye başladı. Yolun ortasındaki refüjü aşan otomobil, park halinde duran başka araçlara çarparak durabildi. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Evka-1'de bulunan Yavuz Sultan Selim ve Özbekistan Caddeleri'nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre park halinde bulunan ticari taksinin şoförü, aracın el frenini yarım olarak kaldırdı. Yokuş aşağı park etmiş vaziyette bulunan araç, şoförü dışarıdayken yokuş aşağı kaymaya başladı. Olayı gören diğer taksiciler hemen aracın peşinden koşmaya başlarken sürücüsü de aracın sağ tarafından giden arabayı durdurmaya çalıştı. Yolun ortasında bulunan refüjü aşan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra park halinde bulunan diğer arabalara çarparak durabildi.

Kameralar saniye saniye çekti

İçinde şoförü yokken bir anda yokuş aşağı gitmeye başlayan aracın çevrede bulunan insanlara ve dükkanlara zarar vermemesi teselli oldu. Anbean kameralara yansıyan olayda aracın refüjleri aştıktan sonra yanında berber ve emlakçı dükkanının bulunduğu bir kaldırıma çıktığı görülürken, bir sonraki görüntüde ise iki kadın vatandaşın kendilerine doğru gelmekte olan araçtan kaçtığı görülüyor. Toplamda üç araçta maddi hasar meydana gelirken, toplamda 10 bin TL'lik bir hasar olduğu öğrenildi.

Faciadan dönüldü

Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından çevredekiler derin bir ‘oh' çekerken, park halinde araçların orada olması yaşanabilecek daha büyük kazaların önüne geçti. Eğer ticari taksi park halinde bulunan araçlara çarpıp duramasaydı, oldukça dik bir yokuş olan Özbekistan Caddesi'nden aşağı doğru sürücüsüz bir şekilde seyredecekti.