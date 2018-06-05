“Yarına Davet, Nazım Hikmet” Buca’da sahnelendi

yıl dönümünde ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri “Yarına Davet, Nazım Hikmet” adlı bir melodramla Buca’da anıldı. Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği müzikli gösteri uzun süre ayakta alkışlandı.

Şair Nazım Hikmet ölümünün 55. yılında sahnelenen “Yarına Davet, Nazım Hikmet” adlı müzikli gösteri ile anıldı. Buca Belediyesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen gösteride, “Mavi Gözlü Dev” filminde Nazım Hikmet’e hayat veren ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler’e vokalde Senem Demircioğlu, piyanoda İklim Tamkan eşlik etti.

Bucalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müzikli gösteride Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği Nazım Hikmet şiirlerinin yanı sıra, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın “İlk Atlas” albümlerinde yer alan ve Türk edebiyatında iz bırakmış şairlerin şiirlerinden bestelenen eserler sahnelendi. İzleyicilere duygu dolu anlar yaşatan etkinlik izleyicilerden tam not alırken, şarkı ve şiirler sık sık alkışlarla kesildi.