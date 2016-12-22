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22 Aralık 2016 14:34

Yarış pistinde sürpriz evlenme teklifi

Yarış pistinde sürpriz evlenme teklifi

22 Aralık 2016 14:34

İzmirli genç copilot Soner Çevik, İzmir Ülkü Yarış Pistinde sevgilisi Serpil Korubeyi için sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Organizasyona çiftin yakın arkadaş çevresi, yarışçılar ve görevliler tamamen programlanmış bir plan dahilinde katıldı.
Film setlerini aratmayan organizasyon, genç copilot Soner Çevik’in Ferrari marka araç ile pistte tur atmasıyla başladı. 3. tur sonunda yarış pistinin içerisindeki gözetmen kulelerinden tüm pist boyunca kalpli pankartlar açılmaya başladı. Start düzlüğüne geldiğinde ise yolu kapatan dostları karşısında ani bir şekilde duran çift bir anda kalpli balonlar, konfetiler ve pankartlar eşliğinde karşılandı. Ne olduğunu anlamadan araçtan inip herkesin önünde Soner Çevik’e sarılan Serpil Korubeyi gözyaşlarını tutamadı. 41 adet gül demeti verip, sevgilisinin önünde diz çöken genç copilot, tüm dostlarının karşısında yüksek sesle evlilik teklifi etti.
Organizasyona katılan dostları başta olmak üzere tüm pist çalışanları alkışlar ve konfetiler eşliğinde genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Bu teklifi uzun zamandır kurguladığını anlatan Soner Çevik, “Bu benim hayalimdi ve çok mutluyum ki yaptım. Bize şahitlik eden tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



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