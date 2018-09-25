Yaş meyve sebze ihracatçılarına AK Partli'li Şengül'den destek

Rusya'ya ihracatta sorunlar yaşayan, ürünleri Rus gümrüklerinde uzun süre bekletilen ve bozulma riski ile karşı karşıya kalan yaş meyve sebze ihracatçılarına AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'den destek geldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın bilgi vermesi üzerine konudan haberdar olan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmirli Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye genelindeki tüm yaş meyve sebze ihracatçı birlikleri yönetim kurullarını bir araya getirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'e Rusya'ya gönderilen Türk ihraç ürünlerinin son dönemde, Rus gümrüklerinde haksız yere uzun süreler bekletildiğini aktardıklarını ve destek talebinde bulunduklarını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Aydın Şengül hemen İzmirli hemşehrimiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'yle temas kurdu. Bakanımızdan Türkiye genelindeki tüm yaş meyve sebze ihracatçılarımızı temsil eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulları adına randevu aldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün eşliğinde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'yi Ankara'daki makamında ziyaret ettik. Rusya gümrüklerinde yaşadığımız sorunları aktardık. Bakanımız, Rus mevkidaşı ile bu konuların çözümü için temasa geçeceği sözünü verdi. Tarım Bakanımız, önümüzdeki günlerde tarım ürünleri ihracatında yaşanan sorunların çözümü için Rusya'ya gidecek. Bu sorunu çözdüğümüzde Rusya pazarında çok daha hızlı büyüme şansını yakalayacağız” diye konuştu.

Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerde masaya yatırıldı

Türk kirazının Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatında 16 gün soğuk hava zinciri zorunluluğu bulunduğunu, bununda Çin'e kiraz ihracatını fiili olarak olanaksız hale getirdiğini anlatan Uçak, şöyle devam etti:

"Kiraz ihracatçılarının önüne çıkan teknik engellerin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den destek istedik. Türkiye'de kiraz yetişen pek çok yörede Akdeniz Meyve Sineği görülmüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Manisa'ya bağlı Demirci ilçesi ve çevresinde Akdeniz meyve sineğinin olmadığını ortaya koymak üzere Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi başlatıldı. Benzer projelerin diğer kiraz üretilen yörelerde de hızlıca hayata geçirilmesini istedik. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Aydın Şengül'e sektörümüze verdikleri destek nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.”