Yaş meyve sebze ihracatçılarında ortak akıl çözüm getiriyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen “EİB Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı”nda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 3 aylık süreçte Kemalpaşa, Alaşehir, Ödemiş, Selçuk ve Ortaca’da “Ortak Akıl Toplantıları” yaptıklarını dile getirdi ve toplantılar sonucunda alınan mesafeyi özetledi.

Yaş meyve sebze üretiminin yoğun olduğu yörelerde “Ortak Akıl Toplantıları”na önümüzdeki dönemde devam edecekleri mesajını veren Uçak şöyle devam etti; “Bu toplantılar sonrasında sorunlardan bazılarını kısa dönemde çözüme kavuşturma imkanımız oldu. İhracatın yoğun olduğu dönemlerde gümrüklerde hafta sonu personel bulunamadığı için ihracatta aksamalar oluyordu, bunun için Gümrük Müdürlüğü ile görüştük talebimizi uygun buldular, hafta sonu personel mesaiye kalmaya başladı. Buna paralel olarak Tarım İl Müdürlüğü ile görüştük hafta sonu laboratuvarları nöbetleşe açık bulundurdular, firmalar istediği zaman analize numune verebilir hale geldi. İzmir yüzölçümü olarak büyük bir yer olduğu için Tarım İl Müdürlüğündeki personelin uzak noktalardaki fabrikalara gitmesi zaman alabiliyordu, bizim talebimiz ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürümüz bir talimat verdi, ilçe tarım müdürlükleri mühendisleri pilot ilçelerde firmalara giderek kontrol yapabilir hale geldi. Bu uygulamanın önümüzdeki dönemde İzmir genelinde yaygınlaşması için çaba göstereceğiz. Bu süreçte bizim taleplerimizi yerine getirmek için gece gündüz çalışan Ticaret Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Gıda ve Kontrol Genel Müdürümüze, Gümrük ve Tarım Müdürlükleri bürokratlarımıza ve bu iklimin oluşmasının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Kendileri için en önemli konunun üye memnuniyeti olduğunu ifade eden Uçak, “Üyelerin sorunlarını çözdüğümüz takdirde bölgemiz ihracatı da kendiliğinden artacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

"İhracatımızda hava kargonun payını arttırmak istiyoruz"

Yaş meyve sebze ürünlerinin hızlı nakliyesinin ürünlerin bozulmasının önüne geçtiğine dikkati çeken Uçak bu amaçla, yaş meyve sebze ihracatında hava kargonun payını arttırma çabalarının devam ettiğini, bu amaçla Turkish Cargo ile toplantı yaptıklarını anlattı.

"Vietnam’a yaş meyve sebze ihracatının yolu açıldı"

İhracatta gelişen pazar konumundaki Uzakdoğu pazarına yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Uçak, “Yine uzak pazarlarımızdaki hedeflerimiz doğrultusunda Çin’e açılan bir kapı olarak gördüğümüz Vietnam’a yaş meyve sebze ihracat izninin verilmesi konusunda önemli girişimlerimiz oldu, nihayetinde ihracat izni çıktı, ihracatçılarımız için önemli bir ihraç kapısı açıldı. Destek konusu zaten sürekli çantamızda olan bir konu. Nereye, hangi bakanlığa gitsek destek talebimizi dosya halinde sunuyoruz” diye konuştu.