Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği; Hong Kong, Rusya, Fransa ve Çin’de düzenlenecek dört gıda fuarına katılarak Türk yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerini tanıtmaya ve bu pazarlardaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin katılacağı ilk fuarın, 5-7 Eylül tarihleri arasında Hong Kong’da düzenlenecek olan Asia Fruit Logistica Fuarı olacağını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sebze ürünlerinin sergilendiği fuarın, özellikle Çin ve Uzakdoğu pazarına girmek isteyen Türk yaş meyve sebze ihracatçıları için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Taze meyve sebze ihracatçılarının ikinci durağının ise 17-20 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın Başkenti Moskova’da düzenlenecek olan Worldfood Moscow Fuarı olacağını ifade eden Uçak, "Türk yaş meyve sebze sektörünün en güçlü olduğu ihraç pazarı konumundaki Rusya’da düzenlenecek bu fuarda da Türk yaş meyve sebze ürünleri görücüye çıkacak. Uçak krizi öncesinde 1 milyar dolara yakın ihracat yaptığımız Rusya pazarında ilk aşamada hedefimiz 1 milyar doları geçmek, orta vadede ise 2 milyar dolara ulaşmak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos’ta açıklanan ’100 Günlük İcraat’ programında hedef ve öncelikli pazara giriş stratejileri hazırlanmasına yer verildiğini anlatan Uçak, şöyle devam etti:

"Rusya, Çin, Meksika ve Hindistan pazarlarında Türkiye’nin ihracat ve yatırım imkanlarının arttırılması için Ticaret Bakanlığımız bu ülkelere yönelik 2019-2021 dönemlerini kapsayan Ticaret Eylem Planlarını hayata geçirme kararı aldı. Bizim fuar katılımlarımızda bu planların birer parçası olacak."

Meyve sebze mamulleri de iki fuarda sergilenecek

Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin lider konumda olduğunun altını çizen Birlik Başkanı Uçak, 21-25 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenecek olan dünyanın en büyük ve prestijli gıda fuarlarından SIAL Paris Fuarı’nda Türk lezzetlerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların ve market zincirlerinin satın alma yetkililerinin beğenisine sunacakları bilgisini verdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2018 yılında katılacağı son fuar ise 13-15 Kasım tarihleri arasında Çin’in Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek olan FHC China Fuarı olacak. Bu fuarda Türkiye’de üretilen meyve sebze mamulleri tanıtılacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da yaş meyve sebze sektörünün Rusya pazarında güçlü konumda olduğunu, Uzak Doğu pazarında ise konumunu güçlendirmek istediğini o nedenle Hong Kong ve Rusya’da iki fuara katılmayı tercih ettiklerini söyledi.

Meyve sebze mamulleri alanında Çin ve Fransa’daki fuarlarla 2023 ihracat hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Uçak, "Yaş meyve sebze sektörü ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizin gerçekleştirdikleri ihracatın yüzde 100’e yakını ülkemizde kalan katma değeri yüksek sektörler. Bu sektörlerimizin ihracatını arttırmak ve 2023 yılı için 14 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyoruz. 2019 yılında da hedef pazarlardaki fuarlara katılacağız ve Türk ürünlerini tanıtacağız" diye konuştu.

Türkiye, 2012 yılında Çin’e 1.6 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç ederken, 2017 yılı sonunda Çin’e meyve sebze mamulleri ihracatı 16 milyon dolara yükseldi. Fransa’ya meyve sebze mamulleri ihracatı ise 2017 yılı sonunda 40 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin Rusya’ya yaş meyve sebze ürünleri ihracatı 2014 yılında 938 milyon dolar ile zirveyi gördü. İki ülke arasında yaşanan uçak krizi sonrasında 2016 yılında 331 milyon dolara düşen ihracat, 2017 yılında 638 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatındaki kısa vadeli hedefi ise 1 milyar doları geçmek. Hong Kong’a 2012 yılında 1.5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç eden Türkiye, 2017 yılı sonunda 9.2 milyon dolara ulaştı.