Yaş üzüm ihracatında hedef 250 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB)’nin yeni yönetimi, ihracatçılarla üreticiler arasındaki bağı güçlendirmek, sektörel sorunların çözüm yollarını bulmak için kolları sıvadı.Göreve gelir gelmez Kemalpaşa Bağyurdu’nda kiraz üreticileriyle bir araya gelen EYMSİB Yönetim Kurulu’nun ikinci durağı, sultani üzümün başkenti Alaşehir oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’un evsahipliğinde, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen "Taze Meyve Sebze ve Mamulleri Sektörü Değerlendirme ve Sektörel Sorunları Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Üreticilerimizin sorunu bizim sorunumuz, üyelerimizin derdi bizim derdimiz olacak. Sorunların çözüm noktasında gerekiyorsa üreticimizin de, üyemizin ayağına gideceğiz” mottosuyla yönetime aday olduklarını bu çerçevede yaş meyve sebze üretiminde önemli merkezleri ziyaret ettiklerini kaydetti.

Üzüm bağlarında hasada başlamak için gün sayıldığına dikkati çeken Uçak, “Diliyorum hepimiz için Bereketli bir sezon olur. Üzümümüzü hasat etmek için yaşanmakta olan veya karşılaşacağımız sorunların tespit ve çözüm noktasında görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Aynı zamanda ülkemiz için önemli bir ekonomik değeri olan asma yaprağı ve yaprak sarma ihracatının da nasıl önünü açmamız noktasında görüşlerinizi ve önerilerinizi almak istedik.. Sizlerin görüş ve önerileri bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2017 yılında 196 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihraç ettiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, şöyle devam etti: “Sofralık üzüm ihracatımızda sultani çeşidi yüzde 70’lik paya sahip. 2017 yılında sultani üzüm ihracatı 135 milyon dolar oldu. 2018 yılında sofralık üzüm ihracatında 250 milyon dolar hedefliyoruz.”

“Üzüm varlığımız altından değerli”

Üzümün anavatanının Türkiye olduğunu anlatan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Türkiye’de bin 435 adet üzüm çeşidi bulunduğunu, bu çeşitlerin altından değerli olduğunu kaydetti.

Manisa ve Tekirdağ’da bulunan Bağcılık Araştırma Enstitülerinde Türkiye’deki üzüm çeşitlerinin gen kaynaklarının toplandığı bilgisini veren Altındişli, “Türkiye sultani üzüm bağ alanları açısından dünya beşincisi, üzüm üretiminde ise dünya altıncısı. Ege Bölgesi ise; Türkiye bağ alanlarının üçte birine sahip. Üretimin yarısı Ege Bölgesinde yapılıyor” dedi.

Alıcı standartları devlet standartlarını geçti

Bağlarda doğru ilaçlamanın önemine vurgu yapan Altındişli şöyle konuştu: “İlaçla ilgili devlet ve alıcı standartları var. Alıcı standartları devlet standartlarının önüne geçmiş durumda. Sofralık üzüm ihracatımızda geçmiş yıllarda Avrupa Birliği’nin payı yüksekti ancak günümüzde yüzde 14’e düştü. İlaç kalıntı sorunlarımızı çözersek bu oran artar diye düşünüyorum. Salkım güvesi ile ilgili biyolojik preperatları öneriyoruz. Asma yaprağında kalıntı büyük sorun, üstü örtülen bağların üstünü çok yakından örttüğümüz için sorunlar yaşanıyor. Çok yakında yeni kriterler gelecek karbon ayak izi, su ayak izi gibi. Üreticilerimizi bu sürece hazırlamalıyız.”

Bağcılık Komisyonu sorunları tespit etti

Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım ise; bağcılık sektörünün sorunların araştırılması ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun kapsamlı bir çalışma yaptığını, raporunu da tamamlamak üzere olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “İnanıyorum ki, çok faydalı olan bu çalışmanın önümüzdeki dönemde avantajlarını göreceğiz. Gelecek hasat döneminde Toprak Mahsulleri Ofisi yine devrede olacak ve istikrarın korunması için belli bir miktar piyasalara katkı sağlayacak” dedi.

Üzümde zararlılarla mücadelede çok sayıda yasaklanan etken madde olduğu bilgisini veren Yıldırım, bu etken maddelerin kullanılmaması için üreticiler nezdinde bilgilendirilmelerin arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Alaşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Tarık Memiş ve İhracatçı Ahmet Altubay sofralık üzüm ihracatında zararlılarla mücadele konusunda yapılması gerekenler hakkında görüşlerini paylaştı.

Yaş üzüm ihracatında Rusya zirvede

Türkiye’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği 197 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatında Rusya, 121 milyon dolar ile açık ara lider pazar konumunda. Rusya, yaş üzüm ihracatından yüzde 62 pay aldı. Ukrayna 12,6 milyon dolarlık payla ikinci olurken, Almanya 10 milyon dolarlık Türk üzümü tercih etti.