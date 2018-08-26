Yaş üzüm ihracatında yüzde 43 artış

Türkiye, 1 Haziran-15 Ağustos 2018 döneminde 61 bin 19 ton yaş üzüm ihracatı karşılığı 40 milyon 261 bin dolar döviz kazandı.

Türkiye’de, 1 Haziran-15 Ağustos 2018 döneminde 61 bin 19 ton yaş üzüm ihracatı yapıldı. Bunun karşılığında 40 milyon 261 bin dolar döviz kazanıldı. Türkiye 2016/17 sezonunun aynı döneminde ise; 36 bin 411 ton yaş üzüm ihracatı yapmış ve 28 milyon 134 dolar dövizi hanesine yazdırmıştı.

Yüzde 43’lük ihracat artışı

Sultani çekirdeksiz üzüm 16 milyon 652 bin dolarlık ihracatla yaş üzüm çeşitleri içerisinde geçen sezonlarda olduğu gibi zirvede yer alırken, Superior üzümü 5 milyon 597 bin dolarlık tutarla zirvenin ikinci basamağını kaptı. Yalova incisi üzümünün ihracata katkısı ise 2 milyon 212 bin dolar oldu. Yaş meyve ihracatında 2017/18 sezonunda şeftali, nektarin, kiraz ve taze incir ihracatında yakalanan başarıyı yaş üzüm ihracatında da sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaş üzüm ihracatında yakalanan yüzde 43’lük ihracat artışının sezon sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Rusya yaş üzüm ihracatında zirvede

Yaş üzüm ihracatında Rusya’nın 12 milyon dolarlık payla ilk sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Uçak, “Gerçekleştirdiğimiz ortak akıl toplantıları sayesinde; üreticilerimizle, tüccarlarımızla, ihracatçılarımızla güzel bir sinerji yakaladık. Bu sinerji sayesinde tüm ürünlerde ihracat artışları yakaladık. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin son 1 yılda kayda aldığı yaş meyve sebze ihracatı yüzde 36’lık artışla 145 milyon dolardan, 197 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz bu artış çizgisini sürdürmek ve 250 milyon dolara ulaşmak” diye konuştu. Yaş üzüm ihracatında Rusya’yı 2.2 milyon dolarlık tutarla Almanya izlerken, üçüncü sırada yer alan Ukrayna’ya 2 milyon dolarlık yaş üzüm ihraç edildi.