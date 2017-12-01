Yasak aşkta öldürmeye teşebbüse 10 yıl hapis

’yi 3 kurşunla öldürmeye teşebbüs etmek suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanan evli emekli astsubay Arif K.’ya önce müebbet hapis cezası verilirken, indirimlerle cezası 10 yıla düştü.

Davaya konu olay, geçtiğimiz 13 Haziran günü 6718 Sokak’ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Esen K. (24) sevgilisi olduğu iddia edilen Arif K.’nın (49) evli olduğunu öğrenince telefonla arayarak ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine konuşmak isteyen Arif K., genç kadını iddiaya göre takip etti. Başka bir arkadaşıyla kafede buluşacak olan Ebru Esen K., masada tek başına otururken Arif K. geldi. İkili sözlü olarak tartışmaya başladı. Fakat tartışmanın büyümesi üzerine Arif K., naylon poşete koyarak yanında getirdiği tabancayla Ebru Esen K.’yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası göğsünden, kolundan ve çenesinden yaralanan genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Arif K. hızla olay yerinden kaçtı. Kafe çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine talihsiz kadın, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak Arif K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, kısa bir süre sonra Karşıyaka Asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Arif K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ebru Esen K. ile tartışan Arif K., ayağa kalkıp naylon poşete koyduğu tabancayı genç kadına doğrultarak ateşliyor. Bu sırada kafede bulunan çalışanlar kaçarken, Arif K. olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Üst sınırdan ceza verilmesi istendi

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada duruşma savcısı mütalaasında, sanık Arif K. ile Ebru Esen K. arasında gönül ilişkisi olduğunu, sanığın evli olduğunu öğrenen Ebru Esen K.’nın ayrılmak istediğini, kişisel bir ihtilafın olduğunu, sanığın olay günü mağdurun masasına oturduktan bir süre sonra silahı ile 3 el ateş ederek Ebru Esen K.’yı hayati tehlikesi olacak şekilde yaraladığını belirtti. Savcı, tasarlayarak öldürmeye teşebbüse ilişkin maddi bir delilin bulunmadığı ve olayda tahrik unsurunun da bulunmadığının sabit görüldüğünü belirterek sanık Arif K.’nın müebbet hapis ile cezalandırılmasını, tutukluluk halinin de devamını talep etti. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celseye tutuklu sanık Arif K., sanık avukatı Mehmet Ali Altın, müşteki Ebru Esen K., müşteki avukatı Gökhan Ediz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Özen Bilgen katıldı. Savcı, geçen celse verdiği mütalaasını tekrarladığını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, verilen mütalaaya kısmen katıldıklarını, tasarlayarak adam öldürme ye teşebbüs suçundan en üst sınırdan sanığın cezalandırılmasını talep etti. Müşteki Ebru Esen K. ise olaydan sonra aldığım yarlar nedeniyle tedavisinin hala devam ettiğini, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Gökhan Ediz ise sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Arif K. ise tasarlamanın söz konusu olmadığını, müşteki Ebru Esen K. sosyal medya hesaplarından sürekli nerede olduğunu bildirdiği için nerede olduğunu bildiğini, bu nedenle tasarlama olmadığını belirterek olayın bu seviyeye geldiği için çok üzgün olduğunu, pişman olduğunu söyledi.

Müebbetten 10 yıl cezaya indi

Mahkeme heyeti karar için kısa bir ara verdikten sonra, sanığa ’Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması için kamu davası açılsa da, sanığın eyleminin tasarlama boyutuna ulaşmadığı, eyleminin ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğu belirtildi. Heyet, sanık Arif K.’nın Ebru Esen K.’ya yönelik ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra mahkeme heyeti, sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, ilgili madde gereğince teşebbüsün ulaştığı düzey, meydana gelen zarar, atış yapılan mermi adedi, sanığın kastının yoğunluğu dikkate alarak cezada indirim yaparak 12 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti son olarak, sanığın suçtan pişmanlığını belirtmesini, duruşmadaki saygılı tutum ve davranışını, suçunu itiraf etmesi sanık lehine takdir indirim kullanarak cezayı 10 yıla düşürüp sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.