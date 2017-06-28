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28 Haziran 2017 09:17

"Yaşam bu işte"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Türkiye’nin ilk Sosyal Yaşam Kampüsü’nde, örneklerine dünyada bile az rastlanacak bir model uygulanıyor.


28 Haziran 2017 09:17

Doğayla iç içe, 5 yıldızlı otel konforundaki tesis, 90’ına merdiven dayamış huzurevi sakinleri ile henüz 6 yaşındaki spor okulu kursiyerlerini bir araya getiriyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki en önemli yatırımları arasında yer alan Sosyal Yaşam Kampüsü’nden adeta hayat fışkırıyor. Yaşı 90’a yaklaşan huzurevi sakinleri ile henüz 6 yaşındaki spor okulu kursiyerleri aynı tesiste buluşuyor. Çocukların neşe ve enerjisi, kampüsün deneyimli konuklarına ayrı bir yaşam kaynağı oluyor.



İki nesil bir arada


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği bu dev tesisin en önemli bölümünü oluşturan huzurevi, sahip olduğu konfor ve donanımıyla 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Üstelik yeni huzurevi, sakinlerine dört duvar arasında sıkışıp kalan bir hayat yerine doğayla iç içe, gençlerle ve çocuklarla birlikte olabilecekleri bir ortam sunuyor. Öyle ki, yaşamlarını sürdürmek üzere yerleştikleri Sosyal Yaşam Kampüsü’nde gezintiye çıkan huzurevi sakinleri, bir anda kendilerini spor yapan minikleri izlerken bulabiliyor. Çocukların neşe dolu kahkahaları ve hiç tükenmeyen enerjileri, onların sakin yaşamlarına farklı bir renk katıyor.



"Çocukluğumuza döndük"


Kampüsteki yüzme havuzunu ziyaret eden huzurevi sakinleri Yaşar Kantarcı (80), Reşide Mutlu (79), Türkan Varhan (85), İbrahim Bostan (65) ve Şükran Ağacıklar (85), İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın minik öğrencilerini izleyerek vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Onlar hem yeni huzurevlerinin sunduğu konfordan, hem de cıvıl cıvıl bir kampüste gençler ve çocuklarla bir arada olmaktan son derece mutlular.




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