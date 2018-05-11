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11 Mayıs 2018 10:23

Yaşamda, kalite ve sanat masaya yatırıldı

Medical Park İzmir Hastanesi’nin sponsorluğunda her ay düzenlenen söyleşi günlerinin bu ayki sıra dışı konukları dünyaca ünlü Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin ve gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök oldu.

Yaşamda, kalite ve sanat masaya yatırıldı

11 Mayıs 2018 10:23


Ünlü sunucu Hakan Doğanay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide yaşamda, kalite ve sanat masaya yatırıldı. Yaşam kalitesini belirleyen paradigmaların zamanla değiştiğini belirten gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök, “Eskiden lüks olarak gördüğümüz şeylerin şimdilerde ise standart yaşamımız haline geldi. Örneğin arabalarda klimanın olması eskiden kalitenin bir göstergesiydi. Ancak şimdi ise arabanın standart olması gereken donanımı olarak görülüyor. Hayatımızın kalitesini arttıran bu iyi olanakların yanı sıra maalesef kötüye giden şeyler de oldu. Örneğin adalet, ifade özgürlüğü gibi önemli kavramları zamanla kaybettik. Bu kavramlar olmadan da yaşam kalitemizi arttırmak mümkün değildir” dedi. Özkök ayrıca mizahın bir toplumun yaşam kalitesini yükselten en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.


Ünlü ressam Ahmet Güneştekin ise yaşam standartlarını yükseltmede bilginin önemini vurgulayarak “Bir insan hayatını kaliteli hale getirmek istiyorsa bilgiye ulaşması ve öğretici insanları çevresinde toplaması gerekir. Yaşar Kemal’de benim için öyleydi. Onun sayesinde belli bir kaliteye ulaşabildim.” dedi.


Sanatın kentlerin kaderi üzerine de etkili olduğunu anlatan Güneştekin, Bilbao örneğini verdi. Güneştekin, “Bundan 20 yıl öncesine kadar bir endüstri kenti olan Bilbao yaptığı bir tercihle sanayi üretimini kentten uzaklaştırmış ve sanatı kente davet etmiştir. 20 yıl önce 5 sokaktan oluşan kent bugün yılda 20 milyon kişinin kentteki sanat eserlerini ziyaret etmek için geldiği bir kültürel merkez haline dönüşmüştür.” şeklinde konuşarak yöneticileri ve işadamlarını kentleri sanatla buluşturmaya davet etti.




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