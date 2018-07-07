Yaşar mezunu genç avukata önemli görev

Bölge Rotaract Kulüplerinin en eskisi olan ve bu yıl 35. yaşını kutlayan İzmir Rotaract Kulübünde yeni dönem heyecanı başlarken, önceki dönem başkanı Ayşe Orçun, görevini Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Avukat Kerem Küçükvural’a devretti.

Bu yıl 35. yaşını kutlayan İzmir Rotaract Kulübünde yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Dönem başkanlığı içinse bir otelde tören düzenlendi. Düzenlenen törende, önceki dönem başkanı Ayşe Orçun, görevini Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Avukat Kerem Küçükvural’a devretti.

Üyelerine teşekkür plaketlerini sunan Ayşe Orçun, başarılı bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını ve fark oluşturan projeleriyle birçok hayata dokunduklarını belirterek, başkanlık kolyesini Kerem Küçükvural’a taktı. İzmir Rotaract Kulübü’nün 2018-2019 dönem başkanlığını üstlenen Küçükvural da, 35 yıllık köklü bir kurumun mensubu olmaktan kıvanç duyduğunu söyledi. Küçükvural, “Tarihimiz ve tecrübelerimiz yarınlarımıza ışık tutacaktır. Üyelerimizin değerli gayretleriyle bayrağı daha da yükseğe taşıyacağız. Toplumumuz için yararlı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz’” dedi.