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02 Mayıs 2018 10:07

Yaşar Oda Orkestrasından bahar konseri

Türkiye’den ve dünyadan ünlü solistlerle klasik müziğin seçkin eserlerini seslendiren Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, bahar konserinde sanatseverlerle buluştu.

Yaşar Oda Orkestrasından bahar konseri

02 Mayıs 2018 10:07

Şef Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Orkestranın 2018 sezonunun son konserinde, dünyaca ünlü iki virtüöz Berlin Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Japon sanatçı Naoko Shimizu ile klarnetçi David Orlowsky solist olarak yer aldı.


Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde, Şef Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki sezonun son konseriyle sahne aldı. Bahar konserinde, Berlin Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Japon sanatçı Naoko Shimizu J.C. Bach’ın Do Minör Viyola Konçertosunu ve klarnetçi David Orlowsky ise A. Copland’ın Klarnet Konçertosunu seslendirdi. Her konserinde Türk bestecilerin eserlerini seslendiren orkestra, bu geleneğini bozmayarak Mahir Çetiz’in “Introduction and Tango” ve Yalçın Tura’nın “Yaylı Çalgılar için Süit” adlı eserlerini seslendirdi. Dünyaca ünlü virtüözler ve Orkestra, performanslarıyla İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Kuruluşunun 11. yılını kutlayan Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, çok sesli ve evrensel müziği; konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunmayı amaçlıyor. Bugüne kadar birçok kez çeşitli ortamlarda dinleyicileriyle buluşan orkestra ile İdil Biret, Gülsin Onay, Kerem Görsev, Alexander Rudin gibi dünyaca isimler solist olarak sahne aldı. Çoğu solistlik kariyerlerini devam ettiren sanatçılardan oluşan oda orkestrası, ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla sahne alıyor.




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