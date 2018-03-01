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01 Mart 2018 10:31

Yaşar Oda Orkestrasından konser

Türkiye’den ve dünyadan ünlü solistlerle klasik müziğin seçkin eserlerini seslendiren Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası yeni bir konserle İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

Yaşar Oda Orkestrasından konser

01 Mart 2018 10:31


Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası’nın vereceği konser, üniversitenin kuruluş yıldönümü nedeniyle 7 Mart 2018 Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenecek. Etkinlikte, piyanist ve müzik kuramcısı Doç. Dr. Paolo Susanni ile Devlet Opera ve Balesi başkemancılarından Tolga Kulak solist olarak yer alacak.


Konserde Mozart’ın K. 491 sayılı Do Minör Piyano konçertosu ve Beethoven’in Op. 61 Re Majör keman konçertosu seslendirilecek. Rus sanatçı Alexander Rudin yönetiminde sahne alacak Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası’nın konseri herkese açık ve ücretsiz olarak saat 20.00’de başlayacak.




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