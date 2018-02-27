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27 Şubat 2018 11:04

Yaşar, şampiyonluk yolunda

Üniversiteler Liginde (ÜNİLİG) son 4 yılda da finallere kalarak 2 şampiyonluk 1 üçüncülük yaşayan Yaşar Üniversitesi erkek basketbol takımı, bu yıl da grup maçlarını namağlup tamamlayarak Ege’den finallere kalan tek takım olmayı başardı.

Yaşar, şampiyonluk yolunda

27 Şubat 2018 11:04


Bu yıl da sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Yaşar Üniversitesi erkek basketbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ÜNİLİG grup karşılaşmalarında Giresun, 19 Mayıs ve Sinop üniversiteleri takımlarıyla eşleşti. 4 takım, geçen hafta Sinop 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda grup birincisi olup Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele etti. İlk gün karşılaştığı güçlü rakibi Giresun Üniversitesini, tecrübeli oyuncuları Onur Kentli, Ege Yaşar ve Yiğitcan Tekin’in başarılı oyunuyla 102-96 mağlup eden Yaşar Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesini 88-66, Sinop Üniversitesini de 120-67’lik skorlarla geçti.


Yaşarlı basketbolcular, bu skorlarla Mayıs ayında düzenlenecek ÜNİLİG finallerinde yer alacak 8 takımdan biri olmayı başardı. Ege Bölgesinden tek takım olarak yer alan Yaşar Üniversitesi, finallerde Atılım, İstanbul Ticaret, Dicle, İnönü, Hacettepe, Özyeğin ve Mersin üniversiteleri ile şampiyonluk için karşılaşacak.


Antrenör Çağlar Karabulut, son 4 yılda 2 altın, 1 bronz madalya kazanan tecrübeli bir takıma sahip olduklarını belirterek, “Mezun olup aramızdan ayrılan oyuncularımız oldu, ancak aramıza yeni katılan oyuncularımız da en az onlar kadar mücadele edip grup müsabakalarında başarılı sonuçlar almamızı sağladı. Giresun Üniversitesi gibi şampiyonluk favorilerinden bir takımın bulunduğu zorlu bir gruptan yenilgisiz olarak çıkıp finallere katılmaya hak kazandık. Tek arzumuz, bu yıl da şampiyonluk kupasını İzmir’e getirmek” dedi.




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