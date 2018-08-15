Yaşar Üniversitesi ile Göç İdaresi Müdürlüğü arasında iş birliği

Protokol, İzmir Göç İdaresi personelinin burslu olarak uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans eğitimi almasına imkan sağlayacak.

Yaşar Üniversitesi, UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü ve İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında, iki yıldır devam eden etkin iş birliği kapsamında yüksek lisans eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü, Yaşar Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına da Vali Yardımcısı Fatih Damatlar imzaladı. Rektör Prof. Dr. Dinçer, iki kurumun hem akademik, hem de insani alanda birlikte projelere imza attığını belirterek, iş birliğinin lisansüstü eğitime de taşınmış olduğunu ifade etti. Vali Yardımcısı Damatlar da Göç İdaresi çalışanlarının akademik kariyerlerini devam ettirebilmelerine yönelik bu tür yaklaşımların her zaman desteklendiği vurgulayarak bu birlikteliğin Türkiye’deki diğer müdürlüklere örnek olacağını düşündüğünü kaydetti. İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Havuz’un da, katıldığı törende, UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Dr. Öğrerim Üyesi Ayselin Yıldız, protokolün Türkiye’de bu alanda bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu da söyledi.

Protokol ayrıca, yüksek lisans yapacak adayların tezlerini göç alanında yazmaları şartını içeriyor. Bu sayede, alan tecrübesinin akademik bilgi ile desteklenerek literatüre kazandırılması ve göç alanında özgün çalışmaların üretilmesi de hedefleniyor.