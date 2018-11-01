Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası Cumhuriyet konserinde mest etti

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası'nın sezon açılış konseri, Şef Orhun Orhon yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilirken, orkestra ezgileriyle mest etti. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle genç ve modern Cumhuriyetin ilk bestecilerinden oluşan bir seçkiden oluşan konserde, yeni neslin başarılı piyanistlerinden Başar Can Kıvrak, solist olarak yer aldı.

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası'nın 2018-2019 sezonuna 'merhaba' dediği Cumhuriyet Bayramı konserine, İzmirli müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Orkestra, genç ve modern Cumhuriyetin ilk bestecilerinden oluşan bir seçkiyle izleyicinin karşısına çıktı. Oda Orkestrası, konserin ilk yarısında solist piyanist Başar Can Kıvrak ile birlikte Şef Orhun Orhon yönetiminde, Sergey Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunu seslendirdi. İkinci yarıda ise Ferit Tüzün'ün “Esintiler” ve “Çayda Çıra” adlı halk müziği geleneğinin Batı sanat müziğiyle harmanlandığı eserlerinin ardından, Cemal Reşit Rey'in 1930'da bestelediği ve İstanbul'dan sahneleri tasvir eden “Enstantaneler” isimli eseri seslendirildi. Konserin sonunda ise Koro Şefi İlhan Akyunak yönetimindeki Yaşar Üniversitesi Çok Sesli Korosu, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşını seslendirdi. Başar Can Kıvrak, Orkestra ve Koronun performansı, dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Dünyanın önde gelen solistleriyle konserler düzenlediler

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, orkestranın pek çok ilki barındırdığını belirterek, "İzmir'de, vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan oda orkestrası, 2006 yılında Kurucumuz Sayın Selçuk Yaşar'ın fikriyle hayata geçirildi. Kültürel hayatımızı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği; konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan orkestramız, başlangıcından bu yana; İdil Biret, Suna Kan, Gülsin Onay, Alexander Rudin, Tedi Papavrami, Lauma Skride, Kerem Görsev gibi ülkemizin ve dünyanın önde gelen solistleriyle konserler düzenledi. Çoğu solistlik kariyerlerini devam ettiren sanatçılardan oluşan orkestramız, ulusal ve uluslararası platformlarda üniversitemizi bugüne kadar başarıyla temsil etti ve bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Oda orkestrası, 2018-2019 sezonunda dört kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde dinleyicileriyle buluşacak. Sezonun ikinci konseri olan Romanslar Konserinde orkestra, 6 Şubat 2019 akşamı yine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salonda Şef I·brahim Yazıcı yönetiminde, solist kemancı Hande Ku¨den ile sahne alacak. Yaşar Üniversitesi kuruluş yıl dönümü için düzenlenen sezonun üçüncü konserinde ise 20 Mart 2019 günü yine aynı salonda Şef Soren Nils Eichberg yönetimindeki orkestra, solist çellist Serdar Mamaç ile sahne alacak. Orkestra, sezonun dördüncü konserinde ise 24 Nisan 2019'da, Sibel Ko¨se Quartet Konseri ile İzmirlilere müzik ziyafeti sunacak. Daha önce olduğu gibi tüm konserler yine halka açık ve ücretsiz olacak.