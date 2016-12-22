Yaşar Üniversitesi şampiyonluğa koşuyor

Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG)’nin son şampiyonu Yaşar Üniversitesi erkek basketbol takımı, bu sezon ki dördüncü maçından farklı galibiyetle ayrıldı. Evinde ağırladığı İstanbul MEF Üniversitesi’ni 98– 60 mağlup eden Yaşar Üniversitesinde hedef, bu yıl da şampiyonluğu İzmir’e getirmek.

ÜNİLİG Erkekler Basketbol F Grubunda geçen yılın şampiyonu Yaşar Üniversitesi, galibiyetlerle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yaşar, sezonun dördüncü maçında Selçuk Yaşar Kampüsü Spor Salonunda İstanbul MEF Üniversitesini ağırladı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Yaşar Üniversitesi 98– 60 kazandı. Yaşarlı basketbolcular galibiyeti, dizinden sakatlık yaşayan ve çapraz bağı kopan takım arkadaşları Ege Aydınalp’e armağan etti.

Takımın koçu Çağlar Karabulut, sakatlığı geçen Onur Kentli’nin dönüşüyle hücumda daha da etkili olduklarını belirterek, “Geçen yılın şampiyonu olan takımımız uzun süredir bir arada oynamanın avantajını iyi kullanıyor. Evimizde seyircimizin desteğiyle net bir skorla galip gelmeyi başardık. Emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Tek arzumuz, bu yıl da şampiyonluk kupasını İzmir’e getirmek” dedi.