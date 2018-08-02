Yaşar Üniversitesi yeni bölümlerle büyüyor

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cemali Dinçer, yeni eğitim öğretim yılı hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, yeniden yapılanma sürecine girdiklerini söyledi. Yiğitbaşı, "Eğitim yolculuğumuzda, tüm akademik ve idari çalışanlarımızla birlikte, önemli başarılar elde ettik. Bilim dünyasında yaşanan gelişmeleri, dünyanın çehresini değiştiren toplumsal değişimleri çok değerli akademisyenlerimizle sürekli takip ettik ve etmeye devam ediyoruz. Selçuk Yaşar Kampüsümüzün bazı kısımları, yeniden yapılanma sürecine girecek. Yaklaşık 70 bin metrekarelik kapalı alanı kapsayan bu revizyonla birlikte 110 bin metrekarelik toplam kapalı alanımız ve yaklaşık 10 bin öğrencimiz ile daha teknolojik ve ferah öğrenme ortamlarında eğitim hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Üniversitenin hedefi ilk 10’a girmek

Üniversitenin 2020 Stratejik Planı dahilinde ilerlediklerini kaydeden Ahmet Yiğitbaşı, "Bu büyük yatırım projelerinin yanı sıra, bizi ayrıcalıklı kılan pek çok başarıyı da elde ettik. Stratejik planımızın en önemli unsurlarından olan ‘Ar-Ge, Girişimcilik ve İnovasyon’ kavramları çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla, TÜBİTAK tarafından açıklanan, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinde her geçen sene yükselişimizi devam ettiriyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 10 arasında yer almak. Yine geçtiğimiz yıl, TÜBİTAK 1601 Destek Programından yararlanmaya hak kazanan 9 üniversiteden biri olduk. Bu bağlamda Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisimizin yürüttüğü tüm faaliyetler, bir önceki yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda da TÜBİTAK tarafından desteklenecek" dedi.

İzmir için de farkındalık oluşturan projelere imza attıklarını belirten Yiğitbaşı, "Bu bilimsel ilerlemelerimizi gerçekleştirirken, kültürel sorumluluğumuzun bir gereği olarak şehrimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için de çalışmaya devam etmekteyiz. Üniversitemizin organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile bu akademik yıl içinde ‘İzmir’de İyilik Var’ sloganı ile 103 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdik. Öğrencilerimizin öncülüğünde çeşitli projeleri gerçekleştirdik. Sayısı 3 bini aşan gönüllüler aracılığı ile iyiliği ve dayanışmayı hatırlattık. Güzel İzmirimiz’de birçok konuda farkındalık yaratmaya devam ettik" şeklinde konuştu.

Makine Mühendisliği müjdesi

Yaşar Üniversitesi’nin alanında uzman kişileri kazanma politikası sayesinde, yurt içi ve yurt dışında görev yapmış deneyimli akademisyenlerin yeni dönemde de üniversiteyi tercih edeceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise Makine Mühendisliği Bölümünün açıldığının müjdesini verdi. Fransız ECAM Lyon Mühendislik Okulu ile gerçekleştirilen ortak diploma projesini hatırlatan Prof. Dr. Dinçer, "Üniversitemiz büyüyor, gelişiyor; ayrıca, Fransız ECAM Lyon Mühendislik Okulu arasında elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde ortak diploma projemiz hayata geçirildi ve bu akademik yılda ilk öğrencilerini almaya başlayacak. Yükseköğretim kurulu tarafından öğrenci alımının onaylanan proje kapsamında, İngilizce ve Fransızca yapılacak 4 yıllık eğitimin ilk 2 yılı Yaşar Üniversitesi’nde, sonraki 2 yılı ise Lyon ECAM’da gerçekleşecek. Bu eğitimin sonunda mezun olan öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan ortak diploma sahibi olacaklar. Arzu eden öğrenciler ise ECAM’da bir yıl daha eğitim almaları halinde ECAM mühendislik diploması da alacaklar" diye konuştu.

HAVELSAN ile işbirliği

Yaşar Üniversitesi olarak, siber güvenlikte milli çözümler üretilmesine katkı sağlamak için ülkemizin önde gelen savunma sanayi ve bilişim kurumlarından HAVELSAN ile işbirliği protokolü imzaladıklarını da belirten Dinçer, “Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler üretmek amacıyla Yaşar Üniversitesi ile HAVELSAN arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek Siber İstihbarat Laboratuvarı’nda, bir yandan ülkemizin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu yazılımlar geliştirilirken, bir yandan da bu alanda uzmanlar yetiştirilecek” diye aktardı.