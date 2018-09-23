Yaşar Üniversitesinde ilk mezunlar buluşması

Yaşar Üniversitesinin bu yıl ilk kez düzenlenen 'Mezunlar Buluşması', Selçuk Yaşar Kampusunda gerçekleşti. Tüm gün çeşitli etkinliklerin yer aldığı etkinlikte, mezunlar, dönem arkadaşlarıyla buluşma fırsatı da buldu.

2001 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 2005 yılında veren, bugüne kadar da 10 bini aşkın kişinin mezun olduğu Yaşar Üniversitesinde, 'Mezunlar Buluşması'nın ilki gerçekleştirildi. Kimi mezunların çocuklarıyla katıldığı buluşmada, gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Farklı alanlarda kariyerlerine devam eden mezunlar, dönem arkadaşları ve öğretim üyeleriyle bir araya gelme, deneyimlerini yeni mezunlarla paylaşma fırsatı buldu. Mezunlara hitap eden Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer, bir üniversiten en önemli referansının mezunları olduğunu belirterek, “Daha donanımlı mezunlar verebilmek için çok ciddi yatırımlar yapan bir üniversite olmaya çabalıyoruz. En önem verdiğimiz konu akademik kalitemizin yükselmesi. Eğiticilerin kalitesi yükselince öğrencilerin kalitesi yükseliyor, fiziksel imkanların da kalitesi yükselince diploma öyle değer kazanıyor. Bunun için özellikle akademik personel kalitemizi her yıl çok artırıyoruz. Çok daha iyi eğiticileri, daha iyi araştırmacıları üniversitemize kazandırıyoruz. Ne zaman ki Türkiye'de 10 tane üniversite say dendiğinde Yaşar'ın adı sayılırsa o zaman asıl amacımıza ulaşırız. Gururla ‘Yaşar Üniversitesi mezunuyum' dersiniz, onu demenizi temenni ediyoruz” dedi.

Üniversitenin her mezunuyla iletişim halinde olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Dinçer, “Siz mezunlarımız iş dünyasında iyi yerlere, iyi pozisyonlara geleceksiniz. Böylece Üniversitemiz değer kazanacak. Üniversitemiz değer kazandığı için de sizin ve gelecekteki mezunlarımızın diplomaları daha kıymetli hale gelecek” diye konuştu.

Mezunlar Buluşması, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu başarılı müzisyen Ezgi Alaş'ın konseriyle sona erdi.