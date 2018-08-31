Yaşar Üniversitesi’nden 440 çalışanı bulunan firmaya akademik destek

Protokol kapsamında, 440 çalışanı bulunan İzmirgaz, akademik alanda desteklenecek.

Yaşar Üniversitesi ile İzmirgaz ile arasında, 440 çalışanı kapsayan lisansüstü programlar için işbirliği protokolü imzalandı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Çağrı Bulut ve İzmirgaz İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü Cevahir Birer katıldı. Yaşar Üniversitesi’nin belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğunu belirten Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir için eğitim işbirliklerinin devam edeceğini söyledi. Dinçer, “Yaşar Üniversitesi olarak, üretilen bilim ve bilgiyi paylaşmaya devam ediyoruz. Diğer meslek gruplarında olduğu gibi İzmirgaz’a da yüksek lisanslı çalışanların sayısının artması için destek vermek istedik. İşbirliklerimiz farklı alanlarda da devam edecek” dedi.