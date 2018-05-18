Yaşar’a Engelsiz Üniversite Ödülü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), engelli bireylerin üniversite kampüs sınırları içerisinde eğitime, tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için çalışma yapan üniversiteleri ödüllendirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına Engelsiz Üniversite Ödülleri verdi.

“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan YÖK, bu kapsamda “Engelsiz Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirdi. YÖK tarafından, Ankara’da yapılan Engelsiz Eğitim Çalıştayında, engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler sağlayan yükseköğretim kurumlarına “Engelsiz Üniversite Ödülleri” de gerçekleştirilen törenle verildi. “Engelsiz Üniversite” bayrakları, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), Sosyokültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorileri olmak üzere 3 kategoride sahiplerini bulurken farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

Toplam 14 bayrak

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Engelli Öğrenci Birimi Başkanı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, 7 turuncu 7 yeşil bayrak almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sözer, “Öncelikle üniversitemizde engelli veya özel gereksinimli öğrencilerimizin pozitif ya da negatif ayrımcılığa tabi olmadan, eşit eğitim hakkı gereği öğrenimleri sırasında ihtiyaç duyabilmeleri amacıyla kalıcı çözümler üretilmesi esas alınıyor. Bu öğrencilerimizin kampüs alanında erişim ve ulaşılabilirliklerini sağlamak üzere mevcut alanımızın düzenlenmesi için çaba gösteriyoruz. Gerek öğrencilerimizin ve personelimizin farkındalığını gerekse toplumsal farkındalığı arttırmak üzere çalışmalar yapıyoruz, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli İstihdam Projesine aktif destek veriyoruz. Yeni kampüs yapılanması çerçevesinde, engellilerin eğitime erişimi için yapılması planlanan yeni binaların onlara uygun olarak inşa edilmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.