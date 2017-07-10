Yaşar’dan istihdama destek olacak yeni bölümler

Yaşar Üniversitesi, yeni akademik yılda Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bağlı ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’ ile ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’, Meslek Yüksekokuluna bağlı ‘Mimari Restorasyon’ ve İletişim Fakültesi’ne bağlı ‘Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’ de yer alacak.

Dijital dünyanın meslekleri arasında gösterilen Yönetim Bilişim Sistemlerinden’ mezun olacak öğrencilerin, iş hayatında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilecekleri gibi yazılım geliştirme mantığına da hakim olabileceği bildirildi. Mühendislik fakültesi ile işletme fakültesinde yer alan ortak dersler ile eğitim alacak olan gençlerin de, kendilerini hem sosyal, hem de fen bilimleri alanlarında geliştirebileceği belirtildi.

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de hızla gelişen bir meslek alanı olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Türk ve dünya mutfak kültürü ile yakından tanışacak olan öğrencilerin, ulusal veya uluslararası konaklama işletmeler, restoranlar, turistik yolcu gemilerinin mutfak ekibinde veya işletme bölümünde, ayrıca gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (ARGE) ve akademik kurumlarda istihdam edilebileceği ifade edildi. Açılacak olan Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile geleneksel gazetecilik, halkla ilişkiler ve görsel tasarım derslerinin yanı sıra bilgisayar bilimlerinde okutulan yazılım ve uygulama geliştirme felsefesine hakim olacak gençler, yeni medya düzenlemeleri, sosyal psikoloji, siyaset bilimi gibi konularda da bilgi sahibi olacak. Bu bölümden mezun olacak öğrenciler ise gazeteci, sosyal medya uzmanı, dijital ajans yöneticisi, mobil pazarlamacı, e-devlet hizmetleri uzmanı, mobil ve elektronik öğrenme süreçlerinde içerik sağlayıcısı ve dijital strateji uzmanı olarak çalışabilecekler.

"İstihdam konusunda büyü talepler olacak"

Mimari Restorasyon Programından mezun olacak öğrencilerin de, zengin mimari ve kültürel varlıklara sahip Türkiye’de restoratör, arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve inşaat mühendisleri gibi meslek mensuplarıyla birlikte çalışabileceklerinin bilgisi aktarıldı.

Yeni bölüm ve programları değerlendiren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Üniversitemiz, özellikle istihdam konusunda büyük taleplerin olacağı geleceğin mesleklerine yönelik bölüm ve programları açma konusuna büyük bir önem veriyor. Bu bağlamda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde ilk defa öğrenci alacağımız Yönetim Bilişim Sistemleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları çok farklı kariyer olanakları sağlayacak potansiyele sahiptirler. Benzer şekilde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümümüz de dijital dünyanın vazgeçilmez insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık ön lisans programımız olan Mimari Restorasyon ise bu konuda özellikle ülkemizin ihtiyacı olan restoratörleri üstün niteliklere sahip olarak mezun edecektir” dedi.