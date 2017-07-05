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05 Temmuz 2017 10:17

Yaşarlı akademisyen enerji verimliliğini araştıracak

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Elif Esra Aydın, Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından sağlanan TEV-SINGA karşılıksız doktora bursuyla Singapur’da eğitim alacak.

Yaşarlı akademisyen enerji verimliliğini araştıracak

05 Temmuz 2017 10:17

Aydın, dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında ilk sıralarda yer alan Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) işbirliği ile kurulan Singapore University of Technology and Design’da (SUTD) binalarda enerji tüketimini azaltmak ve yaşam konforunu artırmak için uzmanlaşacak.



Enerji ihtiyacına çözüm yolları


Birincilikle kazandığı Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 2014 yılında yine birincilikle mezun olan Elif Esra Aydın, yüksek lisans eğitiminin ardından başvurduğu TEV-SINGA doktora bursuna geçtiğimiz günlerde hak kazandı. Singapur’a gitmek için Türkiye genelinde başvuran 52 adaydan 12’sinin kabul görüldüğü sayılı adaylardan biri olan Aydın, Singapur Üniversitesi’nde ‘Mimarlık ve Sürdürülebilir Tasarım’ doktora programını tamamlayacak. Enerji ihtiyacının giderek arttığı günümüzde uzmanlaşacağı alanın önemine dikkat çeken başarılı akademisyen, “Ülkemizde kentsel dönüşüm ile yenilenen yapıların enerji verimliliği, termal konfor, günışığından faydalanma gibi konular üzerinden de ele alınması gerekmektedir. Doktora programımda bu konuyu karşılaştırmalı analizlerle incelemeyi hedefledim. Bir mimar olarak temel amacım ise ülkemizdeki binalarda enerji tüketiminin daha tasarım aşamasında düşürülmesi için işin uzmanı mimar ve mühendis akademisyenlerle çalışıp iyileştirme ve binalardaki tüketimin çevresel etkileri üzerinde uzmanlık sağlamaktır” dedi.




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