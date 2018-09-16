Yaşarlı gençlerin filmine ödül

İzmir Kadifekale'deki kentsel dönüşümü, içindeki birçok farklı kültürün yaşayışını ve atmosferini, beş ailenin gözünden anlatan Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin “Peki şimdi nereye?” isimli belgesel filmi, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında ödül kazandı.

Bu yıl 19.'su gerçekleştirilen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında, “Kültürel miras ve korumacılık” ana teması, “Mahalle kültürü” yan teması ile düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü bu yıl bitiren öğrencilerin filmi, ödül kazandı. 63 belgesel filmin başvurduğu yarışmada; Zeynep Südinç, Cansu Sönmez, Damla Erbayrakçı, Buse Koçboğa ve Ülkü Yücelmiş'ten oluşan ekibin “Peki şimdi nereye?” isimli filmi amatör kategoride ödül kazanan üç eserden biri olmayı başardı.

"Orada yaşayanların yaşantısına ayna tutmak istedik"

Yarışmanın ana ve yan temalarına uygun bir şekilde, heyelan nedeniyle kentsel dönüşüme uğrayan Kadifekale'de yaşayan beş ailenin hikayesini anlattıklarını belirten filmin yönetmeni Zeynep Südinç, “Kadifekale semtinde çektiğimiz belgeselde, mahalle kültürü ana teması üzerinden, orada yaşayan insanların komşuları ve evleriyle aralarındaki bağa, kendilerini oraya nasıl ait hissettiklerine değindik. Orada yaşayanların yaşantısına ayna tutmak istedik. Beş ailenin gözünden kendi hayatlarını, mahalleyi, dünden bugüne değişimi göstermeye çalıştık. Özellikle belgeselimizdeki kadınlar sayesinde çok naif, samimi ve içten bir belgesel çıktı ortaya. Ailelerin özellikle kentsel dönüşümle birlikte yaşadığı sıkıntıları, buradan ayrılırlarsa yaşayacakları duygusal ve maddi çöküşü ele aldık. Bu belgeselin ortaya çıkmasında pek çok hocamızın desteği var. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Bayram hocamıza desteklerini esirgemediği için teşekkür ederiz” dedi.

"51 belgesel film içinde yer alıyor"

Zeynep Südinç, belgesellerinin, ayrıca, 12. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Belgesel ve Animasyon Filmleri Yarışmasında da finalist olduğunu belirterek, “Yarışmaya, toplam 90 ülkeden, 950 film başvuruda bulunmuş ve ön elemeyi geçen 164 film arasından yapılan seçimlerde bizim belgeselimiz finale kalan 51 belgesel film içinde yer alıyor. Ödül alan filmler 27 Ekim tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak. Böyle bir yarışmada finale kaldığımız için de ayrıca mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.