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12 Eylül 2017 09:38

Yaşarlı sporcular şampiyonluklara abone

Yaşar Üniversitesinin milli triatloncuları İpek Öztosun ve Gültigin Er, beş ayaktan oluşan Türkiye Triatlon Şampiyonasının son ve final ayağı olan Eğirdir Triatlonunda aldıkları derecelerle Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Yaşarlı sporcular şampiyonluklara abone

12 Eylül 2017 09:38

Yaşar Üniversitesinin bir diğer milli sporcusu Ece Bakıcı Calp de üçüncülüğü elde etti.


Hafta sonunda Isparta’nın Eğirdir ilçesinde koşulan Eğirdir Triatlonu ile Türkiye Triatlon Şampiyonasında da kazananlar belli oldu. Bu yıl 15.’si düzenlenen Eğirdir Triatlonuna elit, genç, yıldız, minikler, paralimpik ve yaş grupları kategorilerinde toplam 520 sporcu katıldı. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarından oluşan yarışmaya Yaşar Üniversitesi öğrencileri damga vurdu. Elit Kadınlar kategorisinde, son iki yılın şampiyonu olan Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı yüksek lisans öğrencisi İpek Öztosun, bu sezon kazandığı üniversiteler ve Balkan şampiyonluklarının ardından 3. yıl üst üste Türkiye Şampiyonluğunu da almayı başardı.


4 yıl önce başladığı triatlonda, kısa sürede milli takıma kadar yükselen İşletme Bölümü öğrencisi Gültigin Er de üst üste 2 kez kazandığı Genç Erkekler şampiyonluğunun ardından bu yıl ilk kez yarıştığı Elit Erkekler kategorisinde de şampiyonluğu elde etti. İşletme Programı yüksek lisans öğrencisi milli triatlet Ece Bakıcı Calp de atlattığı sakatlığının ardından Elit Kadınlarda üçüncülüğü kazanmayı başardı.


3 milli sporcu da hedeflerinin milli takım formasıyla da uluslararası başarılar elde etmek olduğunu ifade etti.




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