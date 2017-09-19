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19 Eylül 2017 14:33

Yasemin Zengin, sağlıkçılara yıpranma hakkını savundu

Türk-Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, sağlık çalışanlarının hak ettiği yıpranma payı hakkının bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi.

Yasemin Zengin, sağlıkçılara yıpranma hakkını savundu

19 Eylül 2017 14:33


Son olarak 25 Ağustos’ta 694 sayılı KHK’da cezaevlerinde görevli infaz ve koruma memurlarına 4 yıla 1 yıl olarak bir yıpranma payı verildiğini anlatan Türk-Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, sağlık çalışanlarının hak ettiği yıpranma payı hakkını savundu. Zengin, "Sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payında ipe un serilmekten vazgeçilmelidir. Son olarak kamu çalışanlarının sükutu hayale uğratan toplu sözleşmede de yıpranma payı konusunda varılan anlaşma tabir caizse endişe vericidir. 694 Sayılı KHK ile ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memurları, infaz ve koruma memurları ile ceza evinde mahkumlarla irtibat ve görev içinde olan diğer çalışanlara yıpranma payı hakkı tanınmıştır. Ceza evinde görevli herkese yıpranma payı bir ayrım yapılmadan verilmiştir. Böylesine bir örnek varken sözde yetkili sendikanın bu ayrımı yapma isteği nereden gelmektedir. Yoksa böyle bir durumun alt yapısını hazırlama görevimi kendisine verilmiştir ki buna imza atmıştır. Biz Türk Sağlık-Sen olarak sağlık hizmetlerinde görevli tüm çalışanlara herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan tüm mesleklerde olduğu gibi bir yıpranma payı verilmesini istiyoruz. Daha önce yayınlanan nöbete göre yıpranma payı, 82 yıl çalışılırsa 2.5 yıl yıpranma payı hakkı gibi gerçekleşmesi imkansız bir yıpranma payı istemiyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.




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