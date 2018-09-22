Yaşlı annesine bakmak için izin alan polisin bıçaklandığı anları anlattılar

İzmir'de annesine bakmak için refakat izninde olan ve sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarı çıkarak kavga eden kişileri ayırmak isteyen polisin, bıçaklandığı anları gören mahalle sakinleri o anları anlattı.

Konak ilçesinde yaşlı ve rahatsızlığı bulunan annesine bakmak için refakat izninde olan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şenol Gültekin (42), annesinin evinde kalıyordu. Gece saatlerinde iddiaya göre mahalleden gelen silah ve kavga sesi üzerine sokağa çıktı. Kavga eden şahısları ayırmak isteyen polis, kavganın taraflarından Ş.D (25) isimli kadın tarafından 4 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan polis, kendisini savunmak için Ş.D.'ye ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şenol Gültekin ile yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

“Kurşunlar kapımıza geldi çocuklarıma isabet edebilirdi”

Olayın gören mahalle sakinleri, “Birden bağırış çağırış oldu. Önceden de kavga olmuştu. Polisler gene buradaydı ardından olay duruldu. Sonra birden bir kadının bağırıp çağırıp küfür etmesiyle beraber polisler tekrar geldi mahalleye. Sonra bıçakla birine saldırdı kadın ve polis hemen geldi. Zaten vurulan polis bizim hemen ilerimizde oturuyor. Bıçağı saplamış polise, polis de kendisini savunmak için onu vurmuş” dedi.

Kavga sırasında kurşunlardan birinin evlerinin kapısına isabet eden mahalle sakini ise şunları söyledi:

"Çok silah sesleri geldi. Bir kadın bağırdı, çağırdı, çatışma oldu. Kadın küfrediyordu sürekli, herkese küfrediyordu kadın. Polis memur geldi sonra, hatta biz de kızdık, ‘insanları rahatsız ediyorsunuz' diyoruz.. Kurşun kapımıza geldi. Çocuklar sonradan geldi. Kurşunlar isabet edebilirdi, çocuklarım yatıyordu bize isabet edebilirdi."

Polis memurunun durumu ağır

Ağır yaralanan ve hayati riski bulunan polis memuru Şenol Gültekin'in Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürerken, polisi bıçaklayan Ş.D.'de de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, A.M. isimli bir şahsı da yakalama çalışması başlattı.