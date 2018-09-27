Yaşlı kadın ekmek almak istemişti, beton mikserinin altında can verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ekmek almak için evinden çıkan yaşlı kadın beton mikseri altında kalarak hayatını kaybetti. Beton mikserin şoförü ise olay yerinden kaçtı.

Torbalı ilçesinde beton mikseri faciası yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özbey Mahallesinde, 27 LR 094 plakalı beton mikserinin şoförü, bir ihtiyacını karşılamak için bakkala girdi ve ardından da aracına binip hareket etti. O esnada bakkala ekmek almak için giden 76 yaşındaki Gülten Kökçü, hareket etmeye başlayan mikserin altında kaldı ve can verdi. Aşağıya inen şoför, aracı da bırakıp arkasına bile bakmadan kaçtı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma konu hakkında soruşturma başlattı.