Yaşlı ve engellilere ‘fatura’ kolaylığı

Belediye ekiplerinin fatura ve ücretleri evlerden teslim alıp ödemeleri yaptığı uygulama, yalnız yaşayan yüzlerce 65 yaş üzeri vatandaş ve engellinin yüzünü güldürdü.

“Küçük dokunuşlar, büyük mutluluklar” parolasıyla insan odaklı projelere imza atmayı sürdüren Karşıyaka Belediyesi, yalnız yaşayan 65 yaş üzeri Karşıyakalılar ve engelli yurttaşlara özel fatura ödeme hizmeti sunuyor. Dışarı çıkmakta zorlanan, ulaşım sıkıntısı çeken ya da sıra beklemek istemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar; elektrik, su ve doğal gaz faturaları için bu hizmetten faydalanabiliyor.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 399 40 77 numaralı telefondan başvuruda bulunanların adres bilgilerini alan ekipler, evlere giderek öncelikle vatandaşın hizmetten yararlanmaya uygun olup olmadığını tespit ediyor. Ardından da ekipler, ödenecek fatura ile ücreti, makbuz karşılığında teslim alıyor. Fatura yatırıldıktan sonra tekrar vatandaşın evi ziyaret edilerek, ödemenin yapıldığına ilişkin belge teslim ediliyor.

“Biz büyük bir aileyiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, ‘Biz büyük bir aileyiz’ diyoruz. Bunun gereğini yerine getirmek için de çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımızdan engelli vatandaşlarımıza kadar her kesime, ayrıcalıklı olduklarını hissettirecek hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Ailemizin büyükleri yaşlılarımız ve dezavantajlı bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmayı da öncelikli görevimiz sayıyoruz. Gerekli şartları taşıyan tüm vatandaşlarımız fatura ödeme hizmetimizden gönül rahatlığıyla yararlanabilir” dedi.