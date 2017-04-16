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16 Nisan 2017 09:43

Yaşlılar bastonlarıyla sandığa koştu

Türkiye anaysa değişikliği için sandığa giderken, sandığa koşanlar arasında ilk sırada yaşlılar yer aldı.

Yaşlılar bastonlarıyla sandığa koştu

16 Nisan 2017 09:43


Oy verme işleminin başladığı saatlerde sandıklara akın eden yaşlıların objektiflere takılan görüntüleri referandum için yaşanan seferberliği gözler önüne serdi. Kimi koltuk değnekleri ile kimi iki büklüm şekilde oyunu vermeye geldi.



“Allah büyüklerimizi korusun”


87 yaşındaki Rasim Kutlu ile Aysen Kutlu çifti ilerlemiş yaşlarına ve hastalıklarına aldırış etmeden vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler. “Eşim parkinsondan rahatsızdı, geldik, sabah erken saatte hemen kullandık gidiyoruz. Vatana hayırlı olan ne ise o çıksın” dedi.


Aysen Kutlu ise devlet büyüklerine dua ederek, “Allah büyüklerimizi korusun, onlara iyi yaşantılar versin” ifadelerini kullandı.



“Bu bizim vatani görevimiz”


Oy vermeye iki elinde iki bastonu ile gelen ve yürümekte zorlanan yaşlı bir vatandaş da, “Bu bizim vatani görevimiz, gelmemiz lazım. Bu vatan millet için zor olmaz. Herkes oyunu kullanmaya gelse bu Türkiye çiçek gibi olur” dedi.




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