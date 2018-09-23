Yayaların günü

İzmirliler, “Otomobilsiz Kent Günü” çerçevesinde motorlu taşıt trafiğine kapatılan ikinci Kordon'da keyifli bir gün yaşadı. Yayalar ve bisikletlilerin özgürce hareket ettiği caddede korna yerine müzik ve çocuk sesleri yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ulaşım türlerinin benimsenmesi ile yaşanabilir ve sağlıklı kentlerin oluşturulması” hedefiyle düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda “Otomobilsiz Kent Günü” düzenledi. İkinci Kordon'un bir bölümü, bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatıldı. Karbon salımının azaltılması ve insan sağlığı konularına dikkat çekilmesi amacıyla araç trafiğinden arındırılan cadde, kum boyama, yüz boyama, tay tay bisiklet, şişme piramit ve tren etkinliklerine katılan çocuklarla şenlendi. Atölye alanında ise mask, ebru, oyuncak yapım atölyeleri büyük ilgi gördü. Kukla, pandomim, grafiti gösterileri ile renklenen caddede motor ve korno sesleri yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ezgileri yükseldi.

Sağlıklı ulaşım

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası açılış töreni kortej yürüyüşü ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de katıldı. Yürüyüşün ardından program açılış konuşmaları ile devam etti. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2002 yılından bu yana dünyanın birçok yerinde kutlandığını, Türkiye'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu kutlamalara öncülük yaptığını söyledi. Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek, Avrupa ve Türkiye'de sağlıklı ulaşımı yaygınlaştırmak için çalıştıklarını, toplu ulaşım araçları kullanımında İzmir'in metro, tramvay, vapur, bisiklet gibi alternatifleri değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem yatırımlarıyla 11 kilometrelik ağın bugün 180 kilometreye çıktığını ve yatırımların kentteki karbon salımını azaltma hedefi üzerine gerçekleştirildiğini kaydetti. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Avrupa Hareketlilik Haftası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesinin iyi bir ortak olduğunu ve bu kentte farklı ulaşım modellerini gördüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından zumba ve pilates gösterileri ve “Otomobilsiz Kent Günü Bisiklet Turu” da yapıldı. Bisikletlerini alarak tura katılan İzmirliler, Montrö yönüne doğru giderek temiz çevre mesajı verdi. Sevilen radyo programcısı Nihat Sırdar da, trafiğe kapalı alanda insanları yürümeye veya bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullandırmaya özendirmek amacıyla canlı yayın yaptı.