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06 Haziran 2018 14:43

Yaz akşamı konserleri, Simge Sağın’la başlayacak

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova’nın yaz akşamlarına keyif katan canlı müzik etkinlikleri, 14 Haziran Perşembe akşamı Simge Sağın’ın akustik performansıyla başlayacak.

Yaz akşamı konserleri, Simge Sağın’la başlayacak

06 Haziran 2018 14:43


Forum Bornova’nın her sene heyecanla beklenen canlı yaz akşamı konserleri, 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 21.00’de sahnelerin başarılı ismi Simge Sağın’la başlıyor.


Bayram boyunca Forum Bornova ziyaretçilerine müzik ziyafeti sunacak yaz konserleri, 15 Haziran’da So Soul Band, 16 Haziran’da Zeytin Sanat ve 17 Haziran’da Art Plus performanslarıyla devam edecek. Forum Bornova yaz akşamı konserlerinin bayram sonrası programı kapsamında So Soul Band, Zeytin Sanat, Art Plus, Aqua Akustik, Grup Kafama Göre ve Copeart Orkestrası, her hafta sahnede olacak.




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