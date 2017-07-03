Yaz akşamlarının vazgeçilmez adresi Avcı Ramadan

Yeşille mavinin, şehir hayatı ile doğanın buluştuğu alan, ziyaretçilerine dinlence ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Akşamları ışıl ışıl görüntüsü ile Aliağa sahilinde bir gerdanlık gibi öne çıkan seyir köprüsü ise Türk bayrağındaki ay-yıldızı simgeleyen tasarımıyla görenlere parmak ısırtıyor.

72 dönümlük hizmet alanı ile Aliağa’nın olduğu kadar bölgenin de en büyük yeşil donatı ve sosyal yaşam merkezi konumunda olan Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı son bir yıl içerisinde 180 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Çocuk oyun grupları, yeşil alanları, amatör balıkçı barınağı ile konser ve etkinlik bölümlerinin bulunduğu alan her akşam ziyaretçi akınına uğruyor. Esen ılık rüzgarıyla yaz akşamlarında vatandaşların vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelen alanda minikler, kendileri için hazırlanmış oyun gruplarında doyasıya eğlenirken ailelerde çimlerin üzerinde yeşilin ve huzurun tadını çıkartıyor.

Konser ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor

Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı yıl içerisinde etkinlik ve konserlere de ev sahipliği yapıyor. Ağaband müzik grubu, Aliağa Belediyesi Sanatevi’nin (ASEV) yıl boyunca sürdürdüğü etkinlikler kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı’nda sahne alıyor. ASEV müzik eğitmenlerinden oluşan grup çarşamba ve cuma günleri saat 21.00’den itibaren Aliağalıların karşısına çıkıyor. Birbirinden güzel parçaları Aliağalılar için seslendiren Ağaband, yaz akşamlarında Aliağalılara müzik ziyafeti sunuyor.