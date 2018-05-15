Yaz aylarında oruç tutmak isteyenlere tavsiyeler

Özel Gözde İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, yaz aylarıyla birlikte yaşanan su kaybını gidermek için her gün en az 2 buçuk litre su tüketilmesi gerektiğini belirtti. İki öğün arasındaki süreyi azaltmak için oruç tutarken mutlaka sahura kalkmak gerektiğini ifade eden Mine Altunay, açlık süresi uzadıkça kilo alımının da arttığını dile getirdi.

Sahurda yapılan yanlışlardan bir diğerinin de yemekten sonra hemen yatmak olduğunu belirten Altunay, sahur yaptıktan 1 buçuk saat sonra yatılması gerektiğine de dikkat çekti.

İftar yaparken orucu tatlı veya hurma yerine su ile açmak gerektiğini de kaydeden Beslenme ve diyet uzmanı Mine Altunay, “Su kaybeden vücudun ihtiyacını giderdikten sonra mutlaka bir çorba içmek gerekiyor. Çorbanın ardından bir 5 dakika bekleyerek yavaşlayan sindirim sistemine vakit tanımak önem taşıyor. Daha sonra sebze ile birlikte protein alınması gerekiyor. Etli bir sebze yemeği ve lor peynirli bir salata da protein ihtiyacınızı karşılayacaktır. Porsiyonlarınızı ve ekmek tüketiminizi de kilonuza göre ayarlamanız ve abartmamanız da önemlidir” dedi.

Kimler oruç tutmamalı?

Özel Gözde İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, sağlık açısından oruç tutmamaması gereken kişiler hakkında şu bilgileri verdi: “Belli bir yaşın üzerindekiler, kalp ve şeker hastalığı olanlar, düzenli olarak ilaç alanlar, çocuklar ve gebeler mutlaka hekim kontrolünden sonra oruç tutmalılar. Obezite cerrahisi geçirenler ise ameliyattan 1 yıl sonra oruç tutabilirler.”