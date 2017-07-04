Yaz kurslarına öğrenci akını

Yaz spor okullarında futbol ve yüzme branşlarında, hobi ve sanat kurslarında ise resimden satranca, gitardan baleye kadar 12 ayrı branşta ücretsiz kurs açan Buca Belediyesi yaz dönemi kurslarına 15 günde 1889 öğrenci başvurdu.

Buca Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirip, bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla 6 ayrı merkezde toplam 12 ayrı branşta açtığı yaz kurslarında geleceğin sanatçı ve sporcularını yetiştiriyor.

Spor branşlarına 600 başvuru

Buca Belediyesi’nin “Buca’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak“ sloganıyla 3 yılda 28 bin çocuğa yüzme öğrettiği kurslar bu sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen kurslar Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek. 3’er haftalık periyodlarla haftada 3 gün olarak düzenlenen yüzme eğitimlerine 15 gün gibi kısa sürede 400 çocuk başvurdu.

Buca Belediyesi’nin genç yetenekleri yetiştirdiği futbol yaz okulu ise Şirinyer Futbol Tesisleri’nde başladı. Haftada 2 gün olarak düzenlenen kurslara da iki haftalık süreçte 200 Bucalı çocuk başvurarak futbol sevgisini ortaya koydu.

Hobi ve sanata binler akın etti

Yaz dönemi için spor okullarının yanında çocukların kültürel gelişimleri için de yaz kursları düzenleyen Buca Belediyesi; İngilizce, gitar, satranç, resim, tiyatro, seramik, bağlama, keman, ders desteği ve bale branşlarında açtığı ücretsiz kurslara da Bucalı öğrenciler adeta akın etti.

Çamlıkule Semt Evi, Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ile Charlie Chaplin Etüt Eğitim Merkezi olmak üzere 4 ayrı merkezde 10 ayrı branşta düzenlenen yaz dönemi hobi ve sanat kurslarına 1289 öğrenci başvurdu.Ücretsiz kurslara rekor başvuru gerçekleştiren Bucalı öğrenciler yaz tatillerinde eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşarken, kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayan kursları ücretsiz olarak sunan Buca Belediyesi’ne teşekkür ediyor.