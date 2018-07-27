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27 Temmuz 2018 13:18

Yaz mevsiminde su jimnastiğine yoğun ilgi

Foça Belediyespor Kulübü’nün Yaz Kursları kapsamında açtığı Su Jimnastiği Kursu yoğun ilgi gördü.

Yaz mevsiminde su jimnastiğine yoğun ilgi

27 Temmuz 2018 13:18


Foça Belediyesi tarafından Yaz Kursları kapsamında Su Jimnastiği kursu açıldı. Dokuz ay süren Pilates Kursu, yeni katılımlarla birlikte Yaz aylarında Su Jimnastiği olarak sürüyor. Foça Belediyesi Pilates Eğitmeni Gülhan Güzen Tutar’ın yönetimindeki katılımcılar, denizin içinde aerobik egzersizleri yaparak zinde kalıyor. Suyun rahatlatıcı etkileri, her yaştan katılımcının genel sağlık verilerini pozitif yönde etkiliyor. Yaz süresince, Foça Halk Plajı’nda Pazartesi ve Perşembe günlerinde 1’er saat olarak yapılan Su Jimnastiğine dileyen isteyen herkes katılabiliyor.




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