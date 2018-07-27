Yaz mevsiminde su jimnastiğine yoğun ilgi

Foça Belediyesi tarafından Yaz Kursları kapsamında Su Jimnastiği kursu açıldı. Dokuz ay süren Pilates Kursu, yeni katılımlarla birlikte Yaz aylarında Su Jimnastiği olarak sürüyor. Foça Belediyesi Pilates Eğitmeni Gülhan Güzen Tutar’ın yönetimindeki katılımcılar, denizin içinde aerobik egzersizleri yaparak zinde kalıyor. Suyun rahatlatıcı etkileri, her yaştan katılımcının genel sağlık verilerini pozitif yönde etkiliyor. Yaz süresince, Foça Halk Plajı’nda Pazartesi ve Perşembe günlerinde 1’er saat olarak yapılan Su Jimnastiğine dileyen isteyen herkes katılabiliyor.