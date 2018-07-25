Yaz okulu için Almanya’dan geldiler

Etkinlik kapsamında Berlin, Nürnberg, Münih, Frankfurt ve Karlsburg’dan gelen gençler hem Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi oldular, hem de İzmir’i yakından tanıma fırsatı elde etti.

Almanya’da yaşamını sürdüren Türk aileler ile Türkiye arasındaki bağların geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaşar Üniversitesi Başarılı Türk-Alman Öğrenciler için Yaz Okulu etkinliğinin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Hem üniversite öğrencisi olma deneyimi, hem de sosyal ve kültürel etkinliklere katılma olanağı sağlayan etkinlik boyunca öğrenciler, mühendislik, mimarlık, psikoloji, hukuk, işletme gibi bölümlerin örnek derslerine katıldı. Ayrıca İzmir’in çeşitli müzelerinin yanı sıra Çeşme, Alaçatı ve Şirince’ye ziyarette bulundular.

Öğrencilerle bir araya gelerek, katılım sertifikalarını veren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler için Türkiye’de cazip eğitim olanakları bulunduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Dinçer, "Burada bulunduğunuz bir haftalık sürecin sizin için iyi bir tecrübe olduğunu umuyorum. Yeni tanışıklıklar edindiniz ve dostluklar kurdunuz, eğitim sistemi hakkında da bilgi sahibi oldunuz. Artık İzmir’i ve Yaşar Üniversitesini tanıyorsunuz. Almanya, dünya ekonomisi açısında oldukça güçlü bir konumda. Ancak ülkemiz de gerek akademisyenleri gerekse teknik imkanlarıyla yüksek öğretimde ciddi bir kaliteyi yakaladı. Türkiye’de eğitim kariyerini seçtiğinizde, ciddi bir donanıma sahip bireyler olarak mezun olacaksınız" dedi.

Yaz okuluna katılan öğrenciler, İzmir’in eğitim ve sosyal olanaklarından etkilendiklerini dile getirdi. Öğrencilerden Rana Arpacı, "Bu, İzmir’e ilk gelişim. Ulaşım ve sosyal olanaklar konusunda oldukça rahat ettiğimi söyleyebilirim. Burada yaşayan akrabalarım var. Onların da desteği ile eğitimimi İzmir’de sürdürmeyi planlıyorum" dedi.

Yine öğrencilerden Nazan Zeynep Küçük ise şöyle konuştu:

"Berlin doğumluyum ve burada lise öğrencisiyim. İzmir’i tanımak ve bu kültürü yaşamak bizi çok mutlu etti. Amacım Türkiye’de mimarlık eğitimi almak. Hedeflerimi bu doğrultuda çizdim ve buraya gelmek beni hedeflerime daha da yakınlaştırdı."