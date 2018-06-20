Yaz patatesinde son günler

Patates üretiminin merkezi olan Ödemiş ilçesinde, bayramın ardından tarlalarda kalan son ürünler hasat edildi. Yaz patatesinin hasat edilmesinin ardından 50-60 kuruş civarında seyreden fiyatlar, hasadın sonlarına doğru 2 lira 60 kuruşa yükseldi. Yetkililer, fiyatların yükselmesinde sezon sonu olmasının önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, pazarda 4-5 liraya yükselen fiyatın tarlada 1-2 hafta içerisinde 3 liraya yaklaşabileceğini ifade etti. Mildiyu hastalığı nedeniyle verim düşüklüğünün yaşandığını belirten uzmanlar, Küçük üreticinin elinde patates kalmadığını ve fiyatın 3 lira olması küçük üreticiye değil büyük üreticiye ve depoculara yaradığını söyledi.

Ödemişli patates üreticisi Mustafa Abacı, patates üretiminin riskli olduğunu belirterek, “Yıllar içinde belirli bir fiyat istikrarı yok. İlk çıktığı günlerle hasat sonunda fiyatlar anormal olabiliyor. Ama genel anlamda üretim maliyetini zor karşılıyoruz. Biz patatesin 5 kuruşlara kadar düştüğünü biliyoruz. Şu an tarlada toprak üstü fiyatı 2,60 lira ama küçük üreticinin elinde patates kalmadı” dedi.

Tohum ve İlaç Bayii Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de patateste kilo başına ortalama 60 kuruş maliyet hesaplamasının yapıldığını ifade ederek, "Tarlada 80 kuruş ile 1 liraya satılan patates üreticiye para kazandırır. Üstü ise memnun eder. Bu yıl nemden dolayı patates ürününde mildiyu hastalığı vardı. Bu insan sağlığına zararlı değil ama ürünün gelişimini ve rekolteyi etkiliyor” diye konuştu.

Öte yandan Ödemiş Ticaret Odasının yayınladığı 2017 Yılı Ödemiş Ekonomik Raporu’nda patates, ilçe tarımında en önemli girdi olarak ön plana çıktı. Rapora göre, üretim alanının 95 bin dekar civarında olan Ödemiş’te 368 milyon 855 bin 800 kilo patates üretildi. Bunun da ekonomiye katkısı 239 milyon 106 bin 270 lira oldu. Bu verilerle tarım ürünleri arasında patates, ilçeye en çok ekonomik girdi sağlayan ürün oldu.