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01 Temmuz 2017 12:44

Yaz tatilinde spor yapacaklar

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yaz spor okullarına kayıt yaptıran çocuklara spor malzemeleri dağıtıldı.

Yaz tatilinde spor yapacaklar

01 Temmuz 2017 12:44


Çeşme ilçesinde, 3 Temmuz tarihinde başlayarak 8 Eylül tarihine kadar 10 hafta sürecek olan yaz spor okullarına çok sayıda çocuk kayıt yaptırdı. Futbol, voleybol, basketbol, satranç, dans, pilates ve cimnastik branşlarında düzenlenecek olan yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrenciler, spor malzemelerini, Sıdıka Kelami Ertan Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle teslim aldı.


Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kulüp olarak iki yıldır yaz spor okulları için malzeme dağıtımının toplu olarak yapıldığını belirterek, "Sevgili öğrencilerimizin yaz dönemlerinde, hem öğrenmek, hem de eğlenmek amacıyla açmış olduğumuz, 10 haftalık, 30 saatlik yaz spor okullarında, birbirlerinden değerli eğitmen arkadaşlarımla, çocuklarımız hoş zaman geçirecekler. Spor adına da güzel şeyler öğreneceklerine inanıyoruz" dedi.


Şerif Gün’ün konuşmasının ardından, kış spor okulu dans branşına katılanlara katılım belgeleri dağıtıldı. Dans branşına katılan öğrenciler ve yaz spor okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin tamamının katılımıyla, Dans Eğitmeni Burçay Cesur Yapıcıoğlu önderliğinde Zumba gösterisi gerçekleştirildi.


Zumba gösterisinin ardından da tüm branşlarda malzeme dağıtımı yapıldı.




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